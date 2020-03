Toespraak Koning naar aanleiding van coronavirus

Zijne Majesteit de Koning houdt vrijdag 20 maart om 19.00 uur op televisie een toespraak vanwege de situatie die in ons Koninkrijk is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De tv-toespraak wordt uitgezonden door de NOS, RTL, SBS/Talpa en andere (regionale) omroepen. Op NPO Nieuws is de toespraak gelijktijdig te zien met gebarentolk (via KPN op kanaal 43 en via Ziggo op kanaal 501).

De tekst van de toespraak is nadien na te lezen in de rubriek ‘toespraken’ https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/toespraken en terug te zien in de rubriek ‘video’s’ https://www.koninklijkhuis.nl/foto-video op de website van het Koninklijk Huis.

Ook op het YouTube-kanaal https://www.youtube.com/user/koninklijkhuis van het Koninklijk Huis kan de toespraak na afloop worden bekeken.

Bron: RVD