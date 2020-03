NL-alert verspreidt bericht om 1,5 meter afstand echt in acht te nemen!

Ruim 12,9 miljoen mensen ontvingen NL-Alert over social distancing

NL-Alert heeft zondag 22 maart een noodmelding aan ruim 12,9 miljoen mensen verstuurd (85% van de mensen van 12 jaar en ouder). In het bericht verzoekt de Rijksoverheid de instructie te volgen:

Hou 1,5 meter afstand! Ben u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep distance to others

Noodmelding NL-Alert

De noodmelding van NL-Alert hoopt de overheid dat mensen social distancing nu echt serieus gaan nemen. Of deze noodmelding van NL-Alert ook naar aanvullende kanalen is uitgegaan is nog niet bekend. .Eerder waren NL-Alert berichten te zien op veel digitale reclameschermen en vertrekborden in het openbaar vervoer.

Informeer en help anderen

Zie je een NL-Alert op je mobiel, een digitaal reclamescherm of vertrekbord in het openbaar vervoer? Informeer en help dan de mensen om je heen, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen

De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit. Het bericht van vandaag 22 maart was geen controle bericht maar een noodmelding. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 8 juni 2020 rond 12 uur uitgezonden.

Bron: NL-Alert