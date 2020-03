Minder professionele zorg door COVID-19 heeft grote impact op mantelzorgers

De sluiting van dagopvang voor ouderen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel heeft grote gevolgen voor hun partners die mantelzorger zijn. Op hoge leeftijd staan zij er vaak alleen voor nu naast afwezigheid van dagopvang ook familieleden niet op bezoek kunnen komen en de thuiszorg is teruggeschroefd. Het is één van de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis .

Casus: Meneer Leendersen is 89 jaar en gaat sinds zijn revalidatie van een hersenbloeding drie keer per week naar de dagopvang. Nu die is gesloten komt alle zorg op de schouders van zijn vrouw die ook in de tachtig is. Wijkverpleegkundige Eline van Wijngaarden probeert zoveel mogelijk aandacht te geven aan dit stel, maar mag met oog op besmettingsgevaar niet te vaak langskomen.



Minder professionele zorg

MantelzorgNL maakt zich grote zorgen over de afname van professionele zorg als gevolg van het coronavirus. Uit onderzoek van het Nationaal Mantelzorgpanel blijkt dat 31% van de thuiszorg en 87% van de dagbesteding mindert of stopt. Deze zorg komt neer op het toch al zo volle bordje van de mantelzorger. En dat terwijl 34% van de mantelzorgers aangeeft op niemand anders te kunnen terugvallen.



Bijna de helft van de mantelzorgers verwacht dat zij de komende periode méér moeten gaan zorgen. Zij ontvangen signalen dat hulp in het huishouden (35%), thuiszorg (31%), begeleiding (55%() en vooral dagbesteding(87%) mindert of stopt. Gevolg hiervan is onrust bij de naaste, minder structuur en dagritme, minder toezicht en eenzaamheid. Mantelzorgers zitten hierdoor vaak klem en voelen de druk om hun naaste hierin te begeleiden. In deze eerste week geeft de helft van de mantelzorgers aan dat dit voor een tijdelijke periode geen probleem is, maar voor de andere helft wordt dit een lastig verhaal. Voornamelijk omdat zij zelf zwaarbelast zijn.



Er alleen voor staan of niet meer kunnen zorgen

Mantelzorgers kunnen het wegvallen van de professionele zorg niet alleen opvangen.

Maar mantelzorgers die zorgen voor iemand in een verpleeghuis kunnen sinds deze week de zorg aan naasten juist niet meer leveren. Door het sluiten van de deuren van verpleeghuizen voor bezoekers én mantelzorgers maken zij zich daarentegen wel heel veel zorgen.



Veel gestelde vragen

MantelzorgNL heeft een speciale pagina voor mantelzorgers ingericht met veel gestelde vragen over het coronavirus. Daarnaast heeft het ministerie van VWS de Mantelzorglijn gevraagd om als de landelijke hulplijn voor mantelzorgers te fungeren. De Mantelzorglijn is dagelijks bereikbaar op het telefoonnummer 030 760 60 55.



Meldpunt MAX

De ingrijpende gevolgen door de sluiting dagbesteding worden besproken in Meldpunt, vrijdag 27 maart om 19.35 uur bij MAX op NPO 2.