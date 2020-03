Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 gaan niet door

Organisatie onderzoekt verplaatsing naar 2021

Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 gaat dit jaar niet door, maar onderzoekt de mogelijkheden om het grootschalige sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking te verplaatsen naar 2021.

De Special Olympics Nationale Spelen, die op 12, 13 en 14 juni 2020 in Den Haag plaats zouden vinden, gaan definitief niet door. Dat heeft het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 zojuist bekendgemaakt. De beslissing is genomen naar aanleiding van het verbod van de rijksoverheid op alle evenementen tot 1 juni 2020 om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Volgens het bestuur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en het bestuur van Special Olympics Nederland bemoeilijkt deze maatregel de realisatie van het grootschalige sportevenement zodanig, dat gekeken moet worden naar de mogelijkheden om het te verplaatsen naar volgend jaar.

Enorme teleurstelling

De afgelasting van de Spelen in 2020 betekent een enorme teleurstelling voor iedereen die bij het evenement betrokken is. Dat geldt natuurlijk met name voor de meer dan tweeduizend deelnemers met een verstandelijke beperking, die zich allemaal verheugd hadden op een grootse openingsceremonie in het Cars Jeans-stadion en op alle krachtmetingen in twintig takken van sport.



“Wij realiseren ons dat genieten van sport en beweging juist in deze moeilijke periode met tal van extra beperkingen lastiger is dan ooit. Dit raakt zeker ook onze doelgroep in hoge mate. Des te meer willen wij ons blijven inzetten om samen met alle vrijwilligers het actief sporten voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren en zo mogelijk de Special Olympics Nationale Spelen volgend jaar in Den Haag te houden”, aldus Anja Overhoff, voorzitter Stichting Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020.



Opties om te verplaatsen

De besturen en directies van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 en Special Olympics Nederland onderzoeken op dit moment in nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag de opties om de Nationale Spelen naar 2021 te verplaatsen. Alle deelnemers en begeleiders worden vandaag door de organisatie op de hoogte gebracht.

Foto: Bart Weerdenburg

Bron: Smith Communicatie