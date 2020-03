Het LUMC opent poli voor patiënten die besmet zijn geweest met het coronavirus

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) opent een polikliniek voor patiënten die in het LUMC opgenomen zijn geweest met een coronavirusinfectie (COVID-19). Nadat patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen, krijgen ze een afspraak op de nieuwe polikliniek. Op deze manier bevordert het LUMC het herstel van de patiënten en komen we meer te weten over het effect van een coronavirusinfectie op de lange termijn.

Nieuwe ziekte

COVID-19 is een nieuwe ziekte. Daarom zijn er nog weinig gegevens over de langetermijneffecten. Wel is bekend dat de gezondheidseffecten groot zijn. De artsen zien forse ontstekingsreacties die kunnen leiden tot schade aan longen en hart. De patiënten die als gevolg van COVID-19 zijn opgenomen in het LUMC hebben veelal een ernstige vorm gehad en ervaren vaak aanzienlijke achteruitgang in conditie en functioneren.

‘Post-corona polikliniek’

In een multidisciplinair team op de ‘post-corona polikliniek’ worden hart- en longfunctie getest en worden andere stoornissen zo mogelijk behandeld. Het LUMC verwacht dat de ziekte ook een grote invloed heeft op het welbevinden van patiënten en daarom is een klinisch psycholoog verbonden aan de polikliniek. Afhankelijk van de conditie van de patiënt zal ook een poliklinisch revalidatieprogramma worden aangeboden.



Bron: LUMC