Josjan Zijlmans: Jongvolwassenen met multiproblematiek hebben verstoorde hersenactiviteit

Zijlmans deed onderzoek onder jongvolwassen mannen met ‘multi-problematiek’: psychiatrische problematiek, een slecht sociaal netwerk en antisociaal gedrag. Hij keek specifiek naar de relatie tussen het functioneren van de hersenen en verschillende vormen van antisociaal gedrag, zoals psychopathie, agressie, en criminaliteit. Bij de deelnemers werden hersenscans gemaakt om de activiteit van het brein in kaart te brengen. Ook analyseerde hij fysiologische maten zoals hartslag. Zijlmans concludeert dat jongvolwassenen met multiproblematiek verstoorde hersenactiviteit vertonen. Ook vond Zijlmans dat mannen met meer psychopathe trekken een slechtere hersenrespons vertoonden na het maken van een fout dan mannen met minder psychopathe trekken. Ook zag hij dat neurobiologische maten zoals hartslag en de hersenrespons op het maken van een fout bijdragen aan de voorspelling of iemand recidiveert of niet. Zo kunnen neurobiologische metingen dan ook een rol spelen bij risicotaxatie, om bijvoorbeeld beter geïnformeerde beslissingen te maken of mensen na het plegen van een delict meer begeleiding nodig hebben.

Link naar proefschrift.