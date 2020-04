Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven

Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. Hierdoor kunnen zij veel sneller en accurater keuzes kunnen maken en vragen beantwoorden zoals: ’Waar bevinden zich de meeste mensen met klachten?’ ‘Hoe oud zijn zij?’ En ‘in hoeverre belast dit het ziekenhuis of de zorginstelling in de directe omgeving?’ Deze data is afkomstig uit de Corona Zelf Check applicatie waarmee iedereen thuis, op basis van zelf ingevulde symptomen en kenmerken binnen 3 minuten een advies krijgt aangaande hun gezondheidstoestand, én de actie die zij dienen te ondernemen. Hierdoor kan bevolking kordaat reageren en worden het zorgend personeel (zoals huisartsen) en medewerkers van de GGD aanzienlijk ontlast. Omdat er direct in de applicatie indicatie en advies wordt gegeven en hier dus geen telefonisch contact met een zorgprofessional voor nodig is.

Partners gezocht voor snelle uitrol Corona Zelf Check applicatie in Nederland!

Creative Dock, het bedrijf achter de Corona Zelf Check applicatie is op dit moment in samenwerking met internationale instanties bezig met de uitrol van de Zelf Check in o.a. Tsjechië, Slowakije en Zwitserland. Om dit ook in Nederland z.s.m. mogelijk te maken zijn zij op zoek naar partnerbedrijven die kunnen helpen met de facilitatie ervan. Wij zijn druk bezig met het op touw zetten van een samenwerking met overheidsinstellingen, gemeenten en investeerders en willen iedere geïnteresseerde partij vragen contact met ons op te nemen. Dit kan via de website http://coronazelfcheck.nl/. Door samen te werken en onze expertises in te zetten voor de maatschappij, brengen wij de hulp direct daar, waar deze het meest nodig is.

“Zodra de benodigde infrastructuur klaar is en wij groen licht krijgen kunnen wij de Corona Zelf Check applicatie mét bijbehorende reporting tool al binnen één week lanceren in Nederland!” – Tony van der Zanden, Project Lead, Creative Dock

Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven. Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. …

Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven. Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. …

Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven. Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. …

Hoe werkt de COVID-19 zelf check?

De gebruiker beantwoordt een aantal door artsen samengestelde vragen, gebaseerd op informatie van de WHO, die betrekking hebben op symptomen, klachten en omgeving. De zelf check berekend hoe groot de waarschijnlijkheid is dat de gebruiker besmet is geraakt met óf lijdt aan COVID-19. Op basis van deze uitkomst krijgt hij of zij direct een gedragsadvies en tips om verdere besmetting tegen te gaan.

Deze data wordt verwerkt en is direct inzichtelijk voor bijvoorbeeld overheidsinstanties of zorgverzekeraars in de behorende reporting tool

*De Zelf Check is in samenwerking met artsen ontwikkeld en gebaseerd op de officiële beoordeling van de WHO van de symptomen die betrekking kunnen hebben op het coronavirus.

Voordelen van de COVID-19 zelf check

Altijd up to date van de ontwikkelingen! Op basis van de door de gebruikers ingevoerde antwoorden en informatie wordt deze live reportage continu bijgewerkt. Zo kan o.a. de gezondheidszorg direct anticiperen op de actuele ontwikkelingen. Dit kan op nationale en regionale schaal.

Ontzorgt medisch personeel en contactcentra van GGD.

De data kan gebruikt worden om het verloop van het virus en risicogebieden in kaart te brengen.

Bevorderd het naleven van thuis quarantaine / social distancing.

Verkleind het risico voor zorgpersoneel (minder fysiek contact).

Snelle (binnen 3 minuten).

Diagnoses per direct meetbaar en inzichtelijk voor overheid, gemeenten en zorginstellingen.

Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven. Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. …

Corona Zelf Check applicatie ontlast zorginstanties door gebruikers binnen 3 minuten passend advies te geven. Gemeenten en (zorg)instanties hebben direct (real-time) inzicht in de ontwikkeling van het COVID-19 virus in Nederland dankzij de Corona Zelf Check applicatie. …

Creative Dock is een internationale company builder met een track-record voor het leveren van innovatieve producten en diensten die met hoge snelheid en kwaliteit op de markt worden gebracht. Creative Dock‘s missie: een positieve voetafdruk achterlaten door het ontwikkelen van state-of-the-art-oplossingen.

Bron: Creative Dock