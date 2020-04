Wat is ivermectine en hoe werkt het?

Bestaand geneesmiddel ivermectice bewezen effectief in-vitro tegen coronavirus Covid-19 in vitro.

Onderzoekers druk bezig om een werkzaam vaccin tegen de nieuwe coronavirus COVID-19 te vinden. In Australië zijn inmiddels onderzoeken gestart met ivermectine, een breed beschikbare en goedgekeurde antiparasitair geneesmiddel. Het onderzoek wordt gedaan door een onderzoeksteam van Monash University’s Biomedicine Discovery Institute (BDI) en het Peter Doherty Institute of Infection and Immunity. Er wordt onderzocht of ivermectine een potentieel geneesmiddel voor COVID-19 kan zijn. Klinische studies zijn nodig zijn de werkzaamheid en veiligheid ervan tegen het coronavirus COVID-19 te testen, nu blijkt dat de Hydroxychloroquine en chloroquine bij de behandeling van patiënten met coronavirus COVID-19 veilig en effectief is.

Wat is ivermectin en waar wordt voor gebruikt?



De studie van de Monash University toonde aan dat een enkele dosis ivermectine de groei en reproductie van het coronavirus kan stoppen in gastcellen een petrischaaltje. Ivermectine lijkt ervoor te zorgen dat het genetisch materiaal van het virus binnen twee dagen in de gastcellen wordt uitgeroeid. Ivermectine werd voor het eerst ontwikkeld in 1975 en werd in 1981 klinisch gebruikt. Het staat op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het wordt momenteel gebruikt voor de behandeling van strongyloidiasis, een parasitaire ziekte veroorzaakt door wormen. Een ziekte met naar schatting 30 miljoen tot 100 miljoen patiënten wereldwijd. Ivermectine is ook een antiparasitair middel tegen allerlei andere wormen in de darm. Het kan daarnaast de symptomen van onchocerciasis (rivierblindheid) verlichten. Rivierblindheid veroorzaakt ernstige jeuk, bulten onder de huid en blindheid. In het geval van rivierblindheid is ivermectin geen remedie, maar het doodt de larven zodat het geen volwassen wormen worden. In tropische gebieden wordt het middel eens in de zes tot twaalf maanden preventief gegeven. Ivermectin wordt ook gebruikt voor de behandeling van hoofdluizen, schurft en andere ziekten die worden veroorzaakt door wormen.