Het Reinier de Graaf ziekenhuis deelt ontwerp beschermende corona-mondmaskers met Nederlandse overheid voor massaproductie

Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis, heeft een ontwerp voor FFP2 mondmaskers aangeboden aan de Nederlandse overheid. Mondmaskers die volgens dit ontwerp worden gemaakt, beschermen zorgprofessionals optimaal tegen besmetting met het coronavirus. Met dit ontwerp kan een massaproductie opgezet worden, zodat er snel een einde komt aan het nijpende tekort aan veilige mondmaskers voor zorgpersoneel in Nederland. De mondmaskers zijn door een taskforce van het Reinier de Graaf ziekenhuis, de TU Delft en het fijn chemiebedrijf DSM ontwikkeld. Ze zijn getest door TNO en voldoen aan alle veiligheidseisen van een FFP2 mondmasker.

Schaarste

Door de coronacrisis is er wereldwijd een tekort aan beschermende mondmaskers. Ook het Reinier de Graaf ziekenhuis kampt met schaarste. Om de voorraad op peil te houden, ontwikkelde een taskforce van het ziekenhuis, bestaande uit medici en infectiepreventie-specialisten, een eigen lijn mondmaskers die voldoen aan de veiligheidseisenvan een FFP1 mondmasker. Carina Hilders: “We hebben de mondmaskers in samenwerking met het fijn chemiebedrijf DSM en de TU Delft kunnen verbeteren tot een ontwerp voor veilige FFP2 mondmaskers. Deze bieden ook bescherming aan zorgprofessionals die werken op de intensive Care afdeling (IC). Gezien de verwachte toestroom aan COVID-19 patiënten, moeten we alles op alles zetten om zorgpersoneel in heel Nederland zo goed mogelijk te beschermen. Met het delen van het ontwerp aan de overheid hoop ik dat er een landelijke massaproductie opgezet wordt, want met name aan veilige FFP2 mondmaskers is een groot tekort. Alleen door krachten te bundelen, kunnen we deze crisis aan.”

Productie

De eigen productie van de FFP1 mondmaskers van het Reinier de Graaf ziekenhuis gaat door in de regio Delft. Dagelijks produceren medewerkers van het ziekenhuis, ROC studenten en andere vrijwilligers zo’n 2000 mondmaskers van dit type. Het mondmasker is uitvoerig getest door de TU Delft en TNO en wordt gebruikt door zorgpersoneel van het Reinier de Graaf ziekenhuis en andere zorginstellingen in de regio voor handelingen buiten de Intensive Care afdeling. Voor de productie is inmiddels voldoende mankracht beschikbaar.

Bron: Reinier de Graaf ziekenhuis