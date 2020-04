Vernieuwde richtlijn ggz: verpleegkundig specialist mag coronatest indiceren

Om de zorg tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er verschillende richtlijnen ontwikkeld. Zo ook voor de ggz. Deze richtlijn is onlangs herzien. Een belangrijke toevoeging: verpleegkundig specialisten mogen indiceren voor een test op het coronavirus. Naast voor verpleegkundig specialisten, bevat de richtlijn ook belangrijke informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Werk je in de ambulante zorg en heeft een patiënt symptomen als koorts, hoesten of kortademigheid, maar is een huisbezoek toch noodzakelijk? In de richtlijn lees je wat je moet doen.

Geen beschermende middelen?

Het is van het grootste belang dat je bij het verplegen en behandelen van een verdachte of besmette patiënt de noodzakelijke beschermingsmiddelen tot je beschikking hebt. Beschik jij niet over voldoende of over de juiste beschermende middelen en maak jij je hier zorgen over? Laat het ons weten door een melding te maken bij het meldpunt van V&VN .

De richtlijn ‘GGZ en corona’ geeft ook antwoord op vragen over onder andere meldingsplicht, hoe te handelen als er sprake is van crisis of spoed, opname van (wel of niet verdachte of besmette) patiënten op een afdeling, opname van patiënten in het ziekenhuis, isolatie van verdachte of besmette patiënten en over inrichting en voorzieningen van een cohortafdeling voor coronaverpleging. Meer weten? Je vindt de volledige richtlijn hier.

