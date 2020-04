Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen en umc’s met voorschotregeling

Zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De zorgverzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen en umc’s beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. Ziekenhuizen en umc’s kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland in een brief laten weten aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is. Dat is onderwerp van overleg tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen en umc’s. Zorgverzekeraars lieten de (academische) ziekenhuizen vorige maand al weten hen te gaan ondersteunen. De bevoorschotting is een eerste stap. Ziekenhuizen en umc’s lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten. De voorschotten moeten hen de ruimte geven om rekeningen, waaronder salarissen, te kunnen betalen. Zorgverzekeraars willen zo de continuïteit van de zorg voor patiënten garanderen. De uitgekeerde voorschotten worden verrekend met de declaraties van de daadwerkelijk verleende zorg, de vergoeding van de extra kosten voor beheersing van de coronacrisis en compensatie voor minder verleende zorg, vanwege vraaguitval door corona. Over het vergoeden van aanvullende kosten door het coronavirus worden nog afspraken gemaakt door de zorgverzekeraars en ziekenhuizen en umc’s.

ZN: bewondering en waardering



Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: “De ziekenhuizen leveren in deze coronacrisis uitzonderlijke prestaties, de zorgverzekeraars hebben daar bewondering voor en waarderen de inzet en flexibiliteit enorm. Zorgverzekeraars willen dan ook dat ziekenhuizen zich volledig kunnen blijven richten op het organiseren en verlenen van goede zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over financiën. Met de voorschotten hopen we daar een betekenisvolle bijdrage aan te leveren.”

NFU: constructief samenwerken



Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht, namens het bestuur van de NFU: “Het is mooi en goed om te zien dat zorgverzekeraars constructief samenwerken met de universitair medische centra en algemene ziekenhuizen. Hierdoor kunnen ziekenhuizen zich richten op het verlenen van zorg aan patiënten, en worden er goede afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling in deze bijzondere tijden.”

NVZ: mooi dat dit zo kan



Ad Melkert, voorzitter van de NVZ: “De bodem van de financiële buffers kwam snel in zicht’, Als er nu niks was besloten, dreigden veel ziekenhuizen de salarissen niet meer te kunnen betalen. Het is mooi dat dit zo kan.”

Financiële steun aan andere zorgaanbieders



Niet alleen ziekenhuizen maar ook huisartsen en huisartsenorganisaties, waar patiënten als eerste terecht kunnen, staan onder grote druk om de zorg te leveren die nodig is. Voor visites aan huis bij patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus mogen huisartsen de prestatie ‘visite intensieve zorg’ in rekening brengen. Huisartsenpraktijken ontvangen in het tweede kwartaal van dit jaar bovendien een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. Zorgverzekeraars gaan daarnaast gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg voor coronapatiënten in mei helpen met een continuïteitsbijdrage. Voor bepaalde groepen zorgaanbieders, die in acute financiële nood verkeren en niet langer kunnen wachten, is er de mogelijkheid om een vooruitbetaling aan te vragen. Aanbieders van langdurige zorg tot slot kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de zorgkantoren.

Bron: ZN