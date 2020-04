Huisarts Renske doet coronaspreekuur in koeienverlospak

Houden we de coronamaatregelen nog vol?

Het hoge woord is eruit. We blijven met z’n allen nog veel langer binnen. Premier Mark Rutte kondigde gisteren aan dat de kinderen binnenkort weer naar school mogen, maar iedereen moet op gepaste afstand van elkaar blijven en het leven van vroeger blijft ver weg. In een nieuwe aflevering van de podcast Virus Verhalen hoor je hoe de patiënten van huisarts Renske er soms helemaal klaar mee zijn.

Spullen zijn er gewoon niet

Want ook in Drenthe, waar Renske werkt, zijn de landelijke maatregelen al even van kracht, terwijl het coronavirus daar veel later en langzamer zijn intrede deed.

“Er wordt ons gesommeerd beschermingsmaatregelen te nemen. Dus wij moeten mondkapjes met FFP1-keurmerk op en beschermende jassen aan, maar die spullen zijn er gewoon niet”, vertelt Renske in de audioverhalen die ze zelf opneemt.

Koeienverlospak



“Dus wij in alle haast naar de bouwmarkt om die spullen te halen. Een veearts had nog wel een heleboel schorten die gebruikt worden bij het verlossen van koeien. Dat zijn een soort grote groene vuilniszakken waar je je hoofd door kunt steken. Dus nu doen wij ons coronaspreekuur in een koeienverlospak.”



Maar ondertussen duurt de ‘intelligente lockdown’ langer en langer en het gebrek aan beschermingsmiddelen blijft groot. Aan het begin van de coronaperiode hadden mensen veel begrip voor de situatie van de artsen, maar geleidelijk merkt Renske dat het geduld van velen opraakt. “Ook de mensen met niet spoedeisende klachten willen weer gezien worden. En zij kunnen heel boos worden als dat niet gebeurt. Je merkt dat ze die beleefdheid dan even laten varen.”



Luister naar de podcast Virus Verhalen. Twee keer per week een nieuwe aflevering op nporadio1.nl/podcasts /virus-verhalen en in je favoriete podcastapp.

Komende afleveringenIn de komende afleveringen horen we hoe het is om je naaste te begraven in tijden van corona, en volgen we de weg die vis vanuit de zee aflegt tot in het restaurant, en de invloed van het coronavirus op dit proces.

Virus Verhalen

Virus Verhalen wordt geproduceerd door Radio Doc voor NPO Radio 1. Presentatie Jair Stein. Concept, regie en montage: Heleen Hummelen. Research, productie en opnamen: Wieky de Boer, Kika Booy, Jesper Buursink en Renet Ponsen. Aanvullende opnamen: Misha Koole. Productie en PR: Liza Titawano. Eindredactie Ottoline Rijks.

www.ntr.nl/virusverhalen

Foto: dokterRenske

Bron: NTR Communicatie