Voeding & Hormonen van Marjolein Dubbers komt op plek 9 de bestsellerlijst in!

Door de juiste voeding je hormonen in balans en meer energie

Voel je je niet fit? Ben je te zwaar, extreem hongerig vlak voor je menstruatie of slaap je slecht? Neem je voeding eens onder de loep!

Voeding speelt een cruciale rol als het om onze gezondheid gaat. Met eenvoudige, kleine aanpassingen in je voeding kan je al grote invloed hebben op je hormonen en daarmee op je energieniveau. Vol met theorie over voeding en hormonen en 12 nieuwe recepten laat Marjolein zien hoe makkelijk en lekker het is om je voeding aan te passen. Met je dagelijkse voeding breng je zo je hormonen in balans en leg je een gezonde basis voor je algehele gezondheid.

‘Met volop energie wordt het leven zoveel makkelijker en leuker! – Marjolein Dubbers

Een klacht is een verzoek om hulp

Een klacht is een signaal dat het je lichaam even niet meer lukt om je fit en gezond te houden. Vaak kijken we alleen naar het symptoom om zo snel van de klacht af te zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld klachten zijn als hoofdpijn, pijnlijke borsten, buikpijn, slaapproblemen of vermoeidheid.



# ‘Een gids over het temmen van hormonen en opvliegers door een meer uitgebalanceerd leven.’ – Algemeen Dagblad

Voeding en Hormonen | Serie Energieke Vrouwen, deel 1 van 6 | Marjolein Dubbers | 9789021575704 | 160 pagina’s | € 14,50 | gebonden | ISBN e-book 9789021575711 | € 7,99 | Verschijnt woensdag 15 april 2020



Marjolein Dubbers is food- en lifestylecoach en auteur. Ze volgt veel trainingen en seminars in binnen- en buitenland op het gebied van voeding, hormonen, gezondheid voor vrouwen, coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Ze heeft online de Energieke Vrouwen Academie opgericht. Deze site is met meer dan 3,5 miljoen bezoekers per jaar het grootste platform in Nederland voor vrouwen op weg naar vitaliteit en gezondheid. Ze is auteur van de bestsellers Het Energieke Vrouwen Voedingskompas en Eet meer energie, die in meerdere talen zijn uitgebracht.

Ook is Marjolein voor veel vrouwen een inspirerend voorbeeld. Met haar boeken, e-boeken, video’s, masterclasses, online programma’s en lezingen heeft ze al tienduizenden vrouwen geïnspireerd en hen aan energie geholpen.

