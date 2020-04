De maan als bron van creativiteit Meer magie en mindfulness in je leven

Mijmeren met de maan is een creatief boek, bedoeld om de drukte van alledag te doorbreken, het leven te vertragen, en te inspireren tot een betekenisvoller leven met behulp van de maancyclus.

Dit journal is schitterend geïllustreerd in kleur en bevat inspirerende quotes en creatieve teken- en schrijfopdrachten die houvast bieden voor meer zelfreflectie. In de acht hoofdstukken ligt de focus telkens op een ander aspect, passend bij de stand van de maan.



Jo Cauldrick groeide op in Zuid-Engeland en als kind speelde ze veel in de tuin en praatte ze met haar grootmoeder over feeën en magische planten. Ze weet nog hoe ze toen uit het raam naar de maan staarde en zich afvroeg of ze erheen kon vliegen. Enkele jaren geleden pakte ze een pen en tekende haar eerste maankaarten om zichzelf en anderen meer te leren over de maan. Ze tekent en schildert al haar illustraties zelf en ze schrijft en droedelt graag. Jo combineert haar liefde voor de maan en de natuur met een onthaastingsfilosofie en een vleugje moderne mystiek.

Mijmeren met de maan | Jo Cauldrick | 9789043922081 | € 20,- | 3 juni 2020 |

Bron: KosMos Uitgevers