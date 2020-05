Eten zonder toegevoegde suikers: in deze coronatijd nóg belangrijker

8 tot en met 14 juni 2020: Nationale Suiker Challenge Diabetes Fonds weer van start

Ruim 60% van de volwassenen in Nederland krijgt te veel toegevoegde suikers binnen. Dit kan leiden tot overgewicht en dat verhoogt het risico op diabetes type 2. Het Diabetes Fonds wil met de derde Nationale Suiker Challenge gezonder eten en drinken stimuleren. Nederlanders worden uitgedaagd om van 8 t/m 14 juni een week lang geen toegevoegde suikers te eten en te drinken. Juist in deze coronatijden is bewuster en gezonder eten en drinken, én meer bewegen belangrijker dan ooit.

Volgens algemeen directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds is in de strijd tegen diabetes type 2 aandacht voor een gezonde leefstijl onverminderd belangrijk: “Maar vooral nu mensen door de coronacrisis meer thuis zitten en wellicht ook meer stress ervaren, is het nog belangrijker. We begrijpen dat mensen in deze tijd misschien eerder naar suikerrijke snacks grijpen[1], maar een te hoge suikerinname kan een behoorlijke impact hebben op het ontstaan van overgewicht en dat verhoogt het risico op diabetes type 2.”



50.000 deelnemers

We zijn hard op weg naar de 50.000 deelnemers voor de Nationale Suiker Challenge, bijna anderhalf keer zoveel als vorig jaar met 34.000 aanmeldingen. De deelnemers krijgen hulp via een magazine met 132 pagina’s aan lekkere recepten en tips. Meedoen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar helpt ook bij het kwijtraken van de ‘coronakilo’s’ en levert mensen letterlijk en figuurlijk positieve energie op. Volgens advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag je dagelijks maximaal 12,5 suikerklontjes (vrouwen) of 15 suikerklontjes (mannen) aan vrije suikers[2] consumeren. In totaal krijgen we gemiddeld nog steeds te veel suikers binnen; zo’n 28 suikerklontjes per dag. Door één week alle toegevoegde suikers te laten staan, bespaar je 99 suikerklontjes.



Verantwoordelijkheden

Met de Nationale Suiker Challenge wil het Diabetes Fonds ook de voedselindustrie en de politiek wijzen op hun rol en verantwoordelijkheden. Een gezonde keuze maken is niet altijd even makkelijk volgens Dessing. “Gezonde voeding is vaak duurder dan suikerrijke producten als frisdrank en snoepgoed. Fabrikanten voegen suiker toe aan producten waarvan we het niet verwachten. En we worden continu door onze omgeving in de verleiding gebracht. Dat vraagt om gedragsverandering bij fabrikanten.”



Meer informatie en gratis deelnemen: www.suiker-challenge.nl of via @mindersuiker op Instagram. Deel je ervaringen via #suikerchallenge. Hier kan je ook onze mediakit downloaden met visuals, factsheets, deelbare social posts en recepten ter inspiratie.



Samenwerkingspartners

De Marokkaanse zusjes – de Healthy Sisters – zijn de Nationale Suiker Challenge- ambassadeurs. Hiernaast besteden de gemeente Amsterdam, Unicef en de SGF (samenwerkende gezondheidsfondsen) aandacht aan de NSC door de campagne te endorsen.



Over de Nationale Suiker Challenge

Van 8 t/m 14 juni 2020 is zeven dagen gezond eten en drinken zonder toegevoegde suikers het doel van de Nationale Suiker Challenge. Met onder andere een digitaal en printmagazine vol tips, inspiratie, interviews en gezonde recepten. Ook met tips en motivatie via social media en e-mail kunnen deelnemers thuis aan de slag met een gezonde leefstijl. Met deze campagne probeert het Diabetes Fonds mensen bewust te maken van hun suikerinname en te helpen deze inname echt te beperken. Nederlanders krijgen gemiddeld namelijk iedere dag 30 procent te veel vrije suikers binnen en dat is niet gezond. Inschrijven voor de Nationale Suiker Challenge is gratis. Meer informatie en deelnemen: www.suiker-challenge.nl of via @mindersuiker op Instagram. Deel je ervaringen via #suikerchallenge.



[1]Voedingscentrum[2] World Health Organisation. Guideline: Sugars intake for adults and children.