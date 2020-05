Dalende trend nieuwe COVID-19-patiënten zet ook door in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

Cijfers tot en met 17 mei 2020 (week 10-20)



Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat huisartsen opnieuw minder patiënten met COVID-19 zagen dan de week ervoor. Dit is in lijn met de dalende trend in ziekenhuisopnames vanwege COVID-19. De dalende trend verschilt wel tussen provincies, het moment van dalen als ook de snelheid van afname in het aantal nieuwe patiënten met COVID-19 verschilt.



Verdiepende informatie bij de COVID-19-cijfers in de huisartsenpraktijk vindt u op de overzichtspagina Cijfers COVID-19 in de huisartsenpraktijken binnen Corona Actueel.

Hieronder ziet u per provincie het aantal patienten met door de huisarts bevestigde COVID-19, per 100.000 inwoners per week. Bekijk alle scores in de factsheet.

Bron: Nivel