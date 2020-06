’s Heeren Loo breidt rechtstreekse afname energie verder uit

Duurzame energie voor woonzorgparken in Ermelo en Apeldoorn

Zorgaanbieder ’s Heeren Loo breidt het rechtstreeks afnemen van duurzame energie uit naar een tweede woonzorgpark. Voor de rest van het jaar koopt ’s Heeren Loo 27 procent duurzame energie voor het woonzorgpark in Apeldoorn rechtstreeks af bij Solarpark Galecop. Eerder dit jaar besloot ’s Heeren Loo al 42 procent van de energiebehoefte van zijn woonzorgpark in Ermelo rechtstreeks af te nemen bij deze producent van duurzame energie.

Met deze vernieuwing in de energiesector schakelen beide partijen de traditionele energiebedrijven als tussenschakel uit. ’s Heeren Loo is daarmee goedkoper uit voor zijn energie, terwijl Solarpark Galecop een hogere prijs krijgt voor zijn zonne-energie. Deze vernieuwing is mogelijk doordat ’s Heeren Loo zijn energiehuishouding ‘data gestuurd’ heeft ingericht. Zo kan de organisatie op uurlijks gematchte basis energie betrekken en afrekenen, rechtstreeks van een duurzame energieproducent. ’s Heeren Loo werkt daarvoor samen met inkooppartner CT Energy. ’s Heeren Loo is de eerste zorgorganisatie in Nederland en in Europa die op deze data-gestuurde manier zijn duurzame energie afneemt.



Duurzame meerjarenstrategie

’s Heeren Loo vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Om die reden is de richtlijn ISO26000, een richtlijn voor maatschappelijk verantwoorde organisaties, verweven in de meerjarenstrategie. In 2018 heeft ’s Heeren Loo de Green Deal voor de Zorg ondertekend en dit vertaald naar een eigen programma: de Deal Duurzaam Ondernemen. In deze Deal Duurzaam Ondernemen is op genomen dat ’s Heeren Loo in 2030 de CO2-uitstoot met 50 procent heeft gereduceerd om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Jan Fidder, bestuursvoorzitter van ‘s Heeren Loo: ‘In 2030 willen we onze CO2-uitstoot met de helft verminderd hebben. Het eerste gasloze pand is vorig jaar opgeleverd, in Ermelo. We werken aan een routekaart om het vastgoed op al onze ruim duizend locaties te verduurzamen. We gaan ook door met de installatie van zonnepanelen op onze panden: we hebben ruim 3.000 zonnepanelen liggen en groeien door tot ruim 8.000 stuks.’



Sinds begin dit jaar koopt ‘s Heeren Loo voor zijn woonzorgpark in Ermelo 42 procent van de elektriciteitsbehoefte in bij Solarpark Galecop. Het woonzorgpark in Apeldoorn wordt daar nu aan toegevoegd. Wat ’s Heeren Loo betreft houdt de verduurzaming niet op bij Ermelo en Apeldoorn. Samen met CT Energy wordt de mogelijkheid onderzocht om ook elektriciteit en warmte in te kopen van andere bronnen.



Jan Fidder: ‘We weten op deze manier steeds beter waar onze groene energie vandaan komt. En dit is nog maar het begin. We hebben andere vormen van duurzame energie nodig, bijvoorbeeld op de momenten dat de zon er niet is. Onder andere windenergie kan dan een goede aanvulling zijn.’ ’s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een (verstandelijke) beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Fidder: ‘Wij hebben onszelf drie beloftes gedaan: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Daar hoort een goede en verantwoorde woonomgeving bij.’

Bron: ‘s Heeren Loo