Het Imperial College Londen: Lockdowns hebben levens miljoenen Europeanen gered

De strenge lockdowns die in verschillende Europese landen werden ingevoerd, hebben miljoenen levens gered. Het Imperial College Londen heeft berekend dat meer dan drie miljoen levens gered van het coronavirus in Europa. De studie van het Imperial College Londen beoordeelde de impact van de coronamaatregelen in 11 Europese landen – Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk – tot begin mei. Zonder de lockdowns zou het dodental enorm zijn geweest aldus, het onderzoeksteam van Het Imperial College Londen. Het onderzoek liep tot begin mei.

De resultaten van het onderzoek zijn een goede bevestiging van het nut en de noodzaak voor de lockdowns. De lockdowns, waardoor mensen verplicht thuis moesten blijven en bedrijven gesloten bleven, zorgde voor een ‘sterke afname’ van het aantal besmettingen.

Reproductiegetal omlaag gebracht

De onderzoekers trokken de conclusies aan de hand van het reproductiegetal (R). In Groot-Brittannië was het reproductiegetal R aan het begin van de uitbraak 3,8, schatten de onderzoekers. Door de lockdown nam het reproductiegetal in het VK af tot 0,63.

Daardoor werden in Groot-Brittannië alleen zo’n 470.000 levens gered, verwachten de onderzoekers. In Frankrijk werden 690.000 levens gered en in Italië bleven 630.000 doden bespaard vanwege de strenge coronamaatregelen. Het aantal besmettingen zou begin mei zijn opgelopen tot zo’n 12 tot 15 miljoen Europeanen, schatten de onderzoekers. De onderzoekers gebruikten ziektemodellering om te voorspellen hoeveel sterfgevallen er zouden zijn geweest als er geen lockdown zoden zijn ingesteld.

Het coronavirus is nog lang niet uitgeraasd in de wereld en in Europa aldus één van de onderzoekers dr. Flaxman. Als de lockdowns worden af, er het risico bestaat dat het virus zich weer zou kunnen verspreiden.Er is een zeer reëel risico als de mobiliteit toeneemt er een tweede golf komt in de komende maanden,” aldus Dr Samir Bhatt.

Effecten lockdown op gedrag

De onderzoekers maken een aantal belangrijke aannames die de resultaten sterk beïnvloeden. Zo veronderstellen ze dat mensen hun gedrag op geen enkele manier hadden aangepast als overheden geen lockdowns hadden ingevoerd.

Ook gaan de onderzoekers er vanuit dat ziekenhuizen niet overbelast raakten, wat in een aantal landen wel bijna leek te gebeuren. Ook kijken de onderzoekers niet naar de gevolgen van de lockdown op de lange termijn. Mogelijk wordt over enkele jaren pas duidelijk wat de impact van de lockdown is geweest op andere medische aandoeningen.

De onderzoekers schatten dat 3,2 miljoen mensen zouden zijn gestorven als er geen lockdowns zouden worden ingevoerd. Dit betekent dat de lockdown ongeveer 3,1 miljoen levens heeft gered, waaronder 470.000 in het Verenigd Koninkrijk, 690.000 in Frankrijk en 630.000 in Italië, zo blijkt uit het artikel in Nature.