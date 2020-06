Catharina Ziekenhuis zet robot in bij darmkankeroperaties

Eindhoven, 17 juni 2020 | Het Catharina Ziekenhuis heeft de operaties met de Da Vinci Xi operatierobot uitgebreid. Sinds kort is het mogelijk om ook patiënten met darmkanker met de robot te opereren. Het ziekenhuis nam de robot in maart vorig jaar in gebruik. Tot begin van dit jaar werd het apparaat vooral ingezet bij complexe gynaecologische kankeroperaties.

“Het Catharina Ziekenhuis is een landelijk verwijscentrum voor darmkanker. Dan moet je de patiënt ook alles kunnen bieden op het gebied van behandelingen. De robot is hier nu aan toegevoegd”, aldus chirurg dr. Bloemen. “De robot biedt uitkomst op die momenten dat we met een normale kijkoperatie tegen de grenzen aanlopen. Met de robot kan je het dan nét beter zien, het weefsel beter en makkelijker ‘opspannen’, omdat er een extra hand is. Die van de robot!”

Groot voordeel



Darmkanker patiënten worden bij voorkeur, wanneer technisch mogelijk, via een kijkoperatie geopereerd. “Dat is voor de patiënt veel minder belastend dan dat de buik helemaal open gaat. We bekijken altijd per patiënt wat de beste optie is, met de inzet van de robot hebben we operatief nu alles in huis”, zegt dr. Bloemen. Het grootste voordeel bij het opereren met de robot, vindt Bloemen het zicht. “Bij endeldarmkanker opereer je vaak in het kleine bekken, de ruimte is daar beperkt, net als het zicht. De robot is door zijn bewegingsvrijheid en het 3D zicht van grote meerwaarde. Je kunt veel meer inzoomen op het te opereren gebied. Ook voor de chirurg is er een extra voordeel. Je opereert namelijk zittend. Hierdoor is er veel minder overbelasting van nek, schouders en rug”, benadrukt ze.

Belangrijk verwijscentrum



Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in opsporing en behandeling van zowel vroege als vergevorderde (endel)darmkanker. Voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Kanker Instituut zelfs een landelijk verwijscentrum. In het Catharina Ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan om de behandelingen voor deze vormen van kanker verder te verbeteren.

Subsidie



Het ziekenhuis heeft onlangs een subsidie van drie miljoen euro ontvangen van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Met deze subsidie kan het Catharina Ziekenhuis de zorg voor patiënten met darmkanker blijven verbeteren. Zo worden er vier innovatieve onderzoeken gestart, waarbij het doel is om de prognose van de meest agressieve vorm van endeldarmkanker te verbeteren. Daarnaast richt het ziekenhuis met de subsidie een landelijk netwerk op, gericht op onderwijs, onderzoek en het delen van kennis.

Foto: foto: Chirurg dr. Johanne Bloemen “Het grote voordeel van de robot is het zicht.”

Bron: Catharina Ziekenhuis