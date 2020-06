Stop thuishulp veroorzaakt toename eenzaamheid ouderen

Piek van eenzaamheid in vakantieperiode

Angst voor besmetting met het coronavirus zorgt er bij 60 procent van de senioren voor dat zij bezoek van familie en thuishulp uit eigen beweging stopzetten. In 42 procent van de gevallen resulteerde dit in nóg meer eenzaamheid bij de vaak al eenzame ouderen. Dat concludeert Senior Service, Nederlands oudste en grootste aanbieder van mantelzorg-ondersteuning na onderzoek onder 700 thuishulpen en cliënten.

De thuishulporganisatie verwacht dat de toch al schrijnende situatie voor de senioren door de naderende vakantieperiode zal verergeren en vindt het hoog tijd voor structurele veranderingen in de ouderenzorg. “Bewoners van verpleeghuizen zijn de afgelopen maanden in isolement geraakt en ook senioren die nog thuis wonen zagen bezoekjes van vrijwilligers, familie, buren en thuishulp, al dan niet op eigen verzoek, afnemen”, aldus directeur van Senior Service Floris Vervat. Met de zomer voor de boeg ziet hij de tweede golf aan eenzaamheid al voor zich. “Veel mantelzorgers zijn toe aan een welverdiende vakantie. In veel gevallen is het gevolg dat óf mantelzorgers ervoor kiezen niet op vakantie te gaan, óf ze gaan wel met als mogelijk resultaat dat ouderen nóg eenzamer worden als hun kinderen niet meer langskomen.”

Angst hand in hand met eenzaamheid

Bijna de helft van de ondervraagde senioren gaf aan zich al extra eenzaam te voelen door toedoen van de coronacrisis. Uit angst houden zij bezoek buiten de deur en daardoor lijkt hun situatie te verergeren. “Het is dus niet alleen zo dat ouderen lijden onder de door de overheid opgestelde beperkte bezoekregelingen. Zij kiezen er ook zelf voor minder mensen te zien, uit angst het virus op te lopen”, vertelt Vervat. Hij uit zijn bezorgdheid: “Eenzaamheid is toch al een enorm probleem binnen deze groep. De huidige communicatie en richtlijnen zorgen er voor dat er vaak onnodig veel angst wordt ingeboezemd waardoor de situatie alleen maar nijpender wordt. Daarvan zijn we ons onvoldoende bewust.” Senior Service pleit voor meer realisme in het debat zodat mensen hun eigen conclusie kunnen trekken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht afgelopen jaar eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking en concludeerde dat een derde van de 65-plussers zich eenzaam voelt. Onder 75-plussers is dat 42 procent waarvan 9 procent dit gevoel omschrijft als ‘sterk eenzaam’. Ouderen zouden zich ook vaker emotioneel eenzaam voelen vergeleken met jongere Nederlanders. Dit komt volgens het CBS door het feit dat ouderen vaker alleenstaand zijn: 40 procent van de Nederlandse senioren woonde in april 2020 alleen.

Oplossingen

Vervat hoopt daarom dat het taboe op mantelzorgondersteuning nu eindelijk zal verdwijnen. Hij is hoopvol. “Het idee om zelf in je oude dag te investeren wordt langzaamaan steeds geaccepteerder.” Door naast familie, buren en de thuiszorg ook professionele thuishulp toe te voegen aan de zorgvraag van een senior, kunnen thuishulpen mantelzorgers ondersteunen en de continuïteit van de zorg zo goed als mogelijk veiligstellen. Bij Senior Service zelf houden ze er al volop rekening mee. “Op dit moment zijn alle medewerkers hun vakanties aan het afstemmen op die van hun cliënten zodat iedereen een goede zomer tegemoet kan gaan”, vertelt Vervat.

De senioren die in het onderzoek werden ondervraagd geven aan eenzaamheid met name te bestrijden door te bellen met familie, wandelen en spelletjes te spelen als Solitaire en Wordfeud. Ruim 90 procent van de thuishulpen van de organisatie verwacht dat eenzaamheidsbestrijding de komende jaren hun belangrijkste taak gaat worden.

