Handige Handi-app vol tips voor ouders

Hoe leer je een kind met een slechte fijne motoriek om zelf tandpasta op een tandenborstel te doen? Hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed voelt in een rolstoel? Alledaagse vragen waar ouders die een kind met een beperking hebben tegenaan lopen. Speciaal voor hen is er nu de Handi-app met meer dan 200 tips over opvoeding en verzorging van je kind met een handicap.

De Handi-app is gemaakt voor en door ouders zelf. Ouders van kinderen met een beperking deelden hun beste tips en ideeën met CP Nederland (vereniging van mensen met cerebrale parese) en SBH Nederland (vereniging van mensen met spina bifida en hydrocephalus). De app bevat verschillende categorieën: Eten & drinken, Thuis & onderweg, Knoeien & kwijlen, Kleding & lichamelijke verzorging, Ontspanning & vakantie, Communicatie en Spelen. Er is ook een lijst waarop boeken staan met ervaringsverhalen. Duidelijke iconen en afbeeldingen maken de app aantrekkelijk en handig in het gebruik.





Via de app in plaats van op het schoolplein



De app biedt ouders praktische tips waar je in het dagelijks leven veel aan hebt. ‘Zoals ouders van andere kinderen op het schoolplein tips en ervaringen uitwisselen, zo doen wij dat in een app’, vertelt Maureen Bult, projectleider.



De Handi-app is verkrijgbaar in de App-store en de Google Play-store. De ontwikkeling van de Handi-app is mogelijk gemaakt door ZonMW.



Bron: CP Nederland en SBH Nederland