Zorggroep Almere biedt extra ondersteuning aan groeiende groep ouderen in Almere

Als het moment daar is dat intensieve zorg of zelfs een verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk is, dan kun je zomaar belanden in een wirwar van regels. Indicaties, mogelijkheden voor wijkverpleging, dagbesteding, een noodplek voor een oudere die nu écht niet meer thuis kan zijn… het is niet makkelijk om hier wijs uit te worden als je niet precies weet hoe het in de zorg werkt. Zorggroep Almere biedt vanaf nu vanuit het KlantServicePunt extra ondersteuning om ouderen en hun familie bij te staan in deze moeilijke materie. En dat is nodig want Almere vergrijst en de roep om extra ondersteuning voor ouderen neemt daarom ook toe. Eén telefoonnummer en je wordt geholpen bij al je vragen: 036 545 4778.

Nieuw en heel fijn voor ouderen of hun mantelzorgers is dat zij nu ook zelf op onze website www.zorggroep-almere.nl alle locaties met elkaar kunnen vergelijken. Zo ook de afmetingen van de verschillende appartementen in elk woonzorgcentrum. Daarnaast zijn alle locaties te bekijken via filmpjes die het gebouw tonen. Een heel handig overzicht in een fase van iemands leven die al complex genoeg is. Ook hebben wij een rekentool toegevoegd zodat direct inzichtelijk is wat het CAK (het Centraal Administratie Kantoor) hierbij aan eigen bijdrage vraagt.

Wat doet het KlantServicePunt

De adviseurs van het KlantServicePunt van Zorggroep Almere begeleiden ouderen of mantelzorgersbij hun vraag naar ondersteuning. Soms is verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk maar kan dit niet meteen. Zorggroep Almere biedt tal van mogelijkheden om deze periode te overbruggen. Ouderen en hun mantelzorgers kunnen ontlast worden door bijvoorbeeld Zorg Plus Thuis. Iemand bepaalt met Zorg Plus Thuis zelf welke zorg in de eigen omgeving wordt afgenomen. Dit varieert van hulp bij schoonmaken of koken tot verpleging en verzorging. Op de website van Zorggroep Almere staat wat er allemaal mogelijk is vanuit de wijkverpleging. Ook vanuit de Dagactiviteiten worden tal van mogelijkheden geboden. Daarnaast heeft het KlantServicePunt alle tijdelijke verblijfplaatsen in zicht waar gebruik van kan worden gemaakt als bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname gedurende 24 uur zorg nodig is en dit niet kan in de thuissituatie.Alle huisartsen in Almere weten de klantadviseurs inmiddels te vinden. De klantadviseurs nemen de huisartsen de zoektocht naar een passende ondersteuningsvorm uit handen en zoeken samen met de cliënt naar een geschikte oplossing in Almere of zo nodig ook buiten Almere.

Zorggroep Almere heeft inmiddels acht woonzorgcentra en de bouw van het negende woonzorgcentrum start na de zomervakantie op het Floriadeterrein. Welk woonzorgcentrum is het meest geschikt voor u als oudere?Via het KlantServicePunt kan een rondleiding worden aangevraagd. De adviseurs van het Klantservicepunt kunnen ook in een persoonlijk gesprek met u alle locaties en hun kenmerken doornemen.De klantadviseurs van Zorggroep Almere werken vanuit gezondheidscentrum De Driehoek in de Staatsliedenwijk, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid voor de deur.Een afspraak met onze klantadviseurs kunt u maken door te bellen naar 036 545 4778.

Nieuw: alle locaties vergelijken via de website

Kortom, bij alle vragen die gaan over ondersteuning voor ouderen, kan contact opgenomen worden met het KlantServicePunt van Zorggroep Almere.Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 036 545 4778 of via klantadvies@zorggroep-almere.nl

Bron: Zorggroep Almere