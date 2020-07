RIVM: mondmaskers hebben toch nut bij corona

Gedragsonderzoekers van het RIVM zien in nieuw onderzoek toch de toegevoegde waarde van het dragen van een mondmasker. Uit internationaal onderzoek blijkt nu dat mensen meer afstand houden van elkaar met een mondkapje op. Die conclusie is opvallend, omdat deskundigen van het RIVM het dragen ervan afraden: het zou kunnen leiden tot schijnveiligheid.

Het kabinet heeft eerder besloten het dragen van niet-medische mondmaskers voor het openbaar vervoer verplicht te stellen. In het achtergronddocument ‘afwegingen voor infectiepreventie in het openbaar vervoer’ kun je meer lezen over de afwegingen die zijn meegenomen bij deze beslissing. Het kabinet blijft vooralsnog bij het standpunt dat de 1,5 meter afstand het belangrijkst is. Wel gaat het kabinet een nieuw advies vragen aan het OMT, het team van deskundigen waarop het kabinet zijn beleid baseert.

Toch zien gedragsonderzoekers van het RIVM nu in internationaal onderzoek aanwijzingen dat mondmaskers juist een positief effect opleveren. “Mensen met een mondmasker creëren een afstand naar anderen. Mensen zien een mondmasker en denken: mondmasker, corona: ik houd afstand”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Dit nieuwe inzicht betekent niet dat het RIVM nu van standpunt verandert. Het OMT laat zich over dit internationale onderzoek natuurlijk wel informeren”

Volgens het RIVM is een mondkapje niet een vervanging van de bestaande basisregels, zoals de 1,5 meter afstand.