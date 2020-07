Veranderen voor luie mensen

Zelfs lui zijn is geen excuus meer voor verandering!

VERSCHIJNT 27 AUGUSTUS 2020 –

Ja ja, dit jaar ga je meer sporten. Nee echt! En dit keer hou je je dieet zeker langer dan een maand vol. Na déze nieuwe reorganisatie begint het opeens wél te lopen.

Bijna iedereen wil wel iets veranderen in het leven, maar er is één klein probleem: stiekem zijn we allemaal lui. En daar kunnen we niets aan doen! Ons brein is er namelijk op gericht om zoveel mogelijk energie te besparen.

Gelukkig kunnen wij ons brein ook vóór ons laten werken in plaats van tegen ons!

Dat leggen filosoof (en meest gevraagde spreker van het land) Paul Smit en neurowetenschapper (en expert op het gebied van verandering) Ayca Szapora op heldere en humoristische wijze uit. Of het nu gaat om persoonlijke verandering of om verandermanagement, straks weet je precies waarom het jou tot nu niet helemaal is gelukt, en hoe je dat met één inzicht voorgoed om kunt draaien. Een boek vol toepasbare tips en hilarische illustraties!

AUTEUR: PAUL SMIT EN AYCA SZAPORA

Foto: Paul Smit (1976) studeerde af op de evolutie van het menselijk bewustzijn en schreef elf boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Paul is een van de meeste gevraagde sprekers van Nederland en heeft een consultancybedrijf in de VS.