Bart van de Leemput nieuwe voorzitter raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis

De raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis heeft met ingang van 3 augustus een nieuwe voorzitter. De heer dr. L.E.C. van de Leemput heeft het voorzitterschap overgenomen van mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann, die op 2 juli afscheid nam van het Maasstad Ziekenhuis.

Bart van de Leemput heeft een uitgebreide staat van dienst als bestuurder en ervaring als toezichthouder bij diverse (internationale) organisaties. Na vier jaar academisch onderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft Bart 25 jaar internationale industriële ervaring opgebouwd. Op dit moment is hij wereldwijd verantwoordelijk voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering (procesveiligheid, kwaliteit, productie en kosten) van de industriële installaties binnen Shell.

Verheugd

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur: “Wij zijn verheugd over de aanstelling van Bart als toezichthouder. Zijn ervaring met innovaties (digitalisering) en het verbeteren van werkprocessen, past uitstekend bij de vijf ambities van ons ziekenhuis. Daarmee is hij een waardevolle aanvulling voor de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis.”

De raad van toezicht bestaat uit zes leden die beschikken over relevante ervaring in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Met eigen kennis, inzichten en expertise vervult ieder lid zijn rol als toezichthouder. De samenstelling van de raad van toezicht van het Maasstad Ziekenhuis per 3 augustus is als volgt:

· De heer dr. L.E.C. van de Leemput, voorzitter

· De heer drs. F.G.P.H. Oyen, vice-voorzitter

· De heer mr. H.J.M. Beekers, lid

· De heer drs. J.Th. Blox, lid

· De heer dr. H.P. Muller, lid

· Mevrouw drs. D.H.C. Burger, lid

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Afb. de heer dr. L.E.C. van de Leemput

Bron: Maasstad Ziekenhuis