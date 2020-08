Grote vragen: maak kennis met acht toponderzoekers en hun vakgebied

vanaf 10 september om 22.15 uur op NPO 2

Presentator en wetenschapsjournalist Rob van Hattum maakt een reis door de wetenschap met acht Nederlandse onderzoekers die aan de top van hun vakgebied staan. Centraal staan hun ‘grote vragen.’ Ze vertellen over hun helden, bezoeken bijzondere plekken en spreken over de doorbraken in hun vakgebied.

In grote vragen gaat presentator Rob van Hattum op pad met acht Nederlandse toponderzoekers. Samen reizen ze naar bijzondere locaties in o.a. Taiwan, Italië en Kenia. Het zijn plekken die een belangrijke rol spelen in het onderzoek en/of vakgebied van de wetenschappers. Wat drijft hen? Hoe raken ze geïnspireerd? Wie gingen hen voor? En waar komen hun ‘grote vragen’ vandaan?



Aflevering 1: Floris de Lange – Hoe werkt het brein?

Donderdag 10 september om 22.15 uur op NPO 2



Ons brein probeert voortdurend de werkelijkheid te voorspellen: iedereen ziet wat zijn of haar brein creëert. Hoogleraar Waarneming en Cognitie Floris de Lange onderzoekt hoe het brein als een voorspellingsmachine te werk gaat, hoe verschillende vormen van voorkennis, onze waarneming en besluitvorming kan beïnvloeden. De Lange bekijkt met zijn vader diens schilderijen die hij maakte toen hij hallucinaties had. Samen met Rob bezoekt hij in Madrid het Cajal Instituut met de originele tekeningen die Nobelprijswinnaar neuroloog Ramon y Cajal maakte van het brein. Verder: experimenten uit de jaren zestig met elektrische hersenimplantaten en een bezoek aan het Donders Instituut. Zijn we meer dan een voorspellingsmachine?



Aflevering 2: Arwen Deuss – Hoe ziet de kern van de aarde eruit?

Donderdag 17 september om 22.15 uur op NPO 2



Hoe ziet de binnenkant van de aarde er eigenlijk uit? Aardwetenschapper en universitair hoofddocent Arwen Deuss probeert, via seismische golven veroorzaakt door aardbevingen, de binnenkant van de aarde te visualiseren. Deuss gaat naar de Vesuvius in Italië en naar Denemarken voor het oude meetstation van Inge Lehmann, haar grote inspiratiebron. En ze bezoekt Philippe Longone, de wetenschapper die de binnenkant van Mars in kaart probeert te brengen. Zijn er parallellen met onze aarde?



Aflevering 3: David Lentink – Hoe vliegt een vogel?

Donderdag 24 september om 22.15 uur op NPO 2



Hoe vliegt een vogel? Biomechanisch ingenieur David Lentink is gefascineerd door de kunst van vliegen en legt in zijn lab vol windtunnels en lasers bij Stanford University de link tussen het vliegen van vogels en robotica. Lentink ontdekt op zijn oude vliegtuigmodellenclub dat zijn 25 jaar geleden gebouwde modellen nog steeds vliegen als de beste. In Turijn liggen de aantekeningen van Leonardo da Vinci over de vliegkunst van vogels. Lentink bewondert de originele Codex on the Flight of Birds. Ten slotte toont Lentink zijn eigen lab, waar hij tot de kleinste details onderzoekt hoe muspapegaaien en kolibries manoeuvreren, met turbulentie omgaan en vliegen. Hoe doen vogels dat?



Grote vragen is een productie van de VPRO in samenwerking met de Vereniging van Universiteiten.

Over Rob van Hattum



Rob van Hattum maakt al bijna 40 jaar radio- en televisieprogramma’s over wetenschap en technologie en is eindredacteur geweest van VPRO-programma’s als Noorderlicht, Labyrint en de Nationale Wetenschapsquiz. Laatstgenoemde presenteerde hij ook een aantal keren. Daarnaast heeft hij diverse spraakmakende documentaires gemaakt voor VPRO Tegenlicht waaronder recentelijk Vleeskwekers en Deltaplan Waterstof. Zijn programma’s wonnen verschillende nationale en internationale prijzen. In 2012 kreeg hij van NWO en de KNAW de Eurekaprijs voor zijn gehele oeuvre. Naast zijn werkzaamheden voor de VPRO is hij Chief Science Officer bij NEMO Science Museum.

Bron: VPRO