Patiënten met ernstig COPD gebaat bij dagelijkse dosis morfine

Dagelijks gebruik van een lage dosis morfinetabletten door patiënten met een ernstige vorm van de longziekte COPD heeft een positief effect op hun kwaliteit van leven. Bovendien treden er geen negatieve bijwerkingen op. Dat blijkt uit een recente studie van Cindy van den Berg-Verberkt en dr. Daisy Janssen, beiden verbonden aan kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteit Maastricht (UM). De resultaten van het door ZonMw gefinancierde onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Internal Medicine.

Positief effect

Bij mensen die lijden aan COPD zijn de longen chronisch ontstoken. In Nederland gaat dat om bijna 600.000 mensen. Patiënten kunnen moeilijker ademen en hebben daardoor minder energie voor dagelijkse dingen als aankleden, traplopen of boodschappen doen. Uit de studie van Ciro en UM blijkt nu dus dat een dagelijkse dosis morfinetabletten de klachten dermate verlicht, dat COPD-patiënten een duidelijk positief effect op de kwaliteit van leven ervaren. Via het behandelcentrum Ciro en twee ziekenhuizen deden 124 COPD-patiënten mee aan de Maastrichtse studie. De ene helft kreeg gedurende 4 weken een dagelijkse, lage dosis morfinetabletten voorgeschreven; de andere helft een placebo. “Morfine vermindert het gevoel van kortademigheid. Juist door die kortademigheid ervaren mensen met ernstig COPD veel problemen met het doen van hun dagelijkse dingen. Wij hebben gezien dat als je deze kortademigheid behandelt met morfine, de kwaliteit van leven verbetert,” zegt onderzoeker Cindy van den Berg-Verberkt.

Lage dosis

Behandelaars waren tot nog toe vrij terughoudend met het voorschrijven van morfine, omdat er twijfels bestonden over eventuele negatieve bijwerkingen van het middel. Die vrees is volgens de Maastrichtse onderzoekers ongegrond. “Artsen zijn, zeker bij mensen met chronische longziekten, vaak bang voor een negatief effect van morfine op de ademhaling”, aldus dr. Daisy Janssen. ”In ons onderzoek hebben we hier heel zorgvuldig naar gekeken. We hebben gezien dat een lage dosis morfinetabletten, ook bij mensen met ernstig COPD, geen nadelig effect heeft op de ademhaling. Morfine is dan ook een goede extra behandeloptie voor mensen met ernstig COPD die ondanks de gebruikelijke behandeling van hun ziekte nog steeds last hebben van ernstige kortademigheid.”

Dit project (836031012) is mogelijk gemaakt door ZonMw.

Bron: Universiteit Maastricht