Stijging zorgpremie uitgelekt: Wat betekent dit voor de consument?

De premies voor de basis zorgverzekering gaan in 2021 met ruim 5 euro per maand omhoog. Dat maken verschillende media op uit de uitgelekte nominale zorgpremie, die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Maar wat dat voor de portemonnee van de individuele Nederlander betekent hangt af van verschillende factoren.

De zorgpremie is een veel besproken kostenpost voor 2021. Sinds de coronacrisis is er in de politiek en de media flink gespeculeerd over de stijging ervan vanwege de medische kosten die de crisis veroorzaakte. Met het uitlekken van de nominale premie lijkt de eerste stap gezet naar meer duidelijkheid voor de consument.

Elke verzekeraar bepaalt eigen premie basisverzekering

De nominale premie is een indicatie van het bedrag dat zorgverzekeraars, volgens de berekening van VWS, minimaal moeten rekenen om de verwachte zorgkosten te kunnen dekken. Maar uiteindelijk bepaalt iedere zorgverzekeraar zelf tegen welke premie hij de basisverzekering aanbiedt. Dit is meestal een ander bedrag dan de nominale premie. De afgelopen jaren probeerden veel verzekeraars de premiestijgingen te beperken, door een deel van hun financiële reserves in te zetten. Op uiterlijk 12 november moeten verzekeraars hun premies voor volgend jaar bekend maken. De consument heeft dan nog ruim 6 weken om te kiezen welke zorgverzekering het best bij hem past.

Zorgverzekeraar heeft verschillende mogelijkheden om zorgkosten op te vangen

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de kosten die zorgverzekeraars moeten maken Een aantal daarvan liggen buiten hun bereik. Zo wordt de inhoud van de basisverzekering bepaald door de overheid. Ook heeft de overheid aangegeven dat het eigen risico in elk geval volgend jaar nog bevroren blijft. Verzekeraars kunnen kiezen om hun premies te verhogen. Dat brengt uiteraard geld op maar kan een negatieve invloed hebben op de concurrentie. Daarom kiezen verzekeraars er de laatste jaren ook vaak voor om eigen reserves in te zetten om de premieverhogingen te dempen. De inhoud van de aanvullende verzekeringen kunnen ze naar eigen inzicht invullen. Daarmee heeft een zorgverzekeraar ook de mogelijkheden om premiestijgingen deels te dempen door het terugschroeven van aanvullende dekkingen.

Bron: Independer