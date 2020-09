Aantal COVID-19 besmettingen stijgt

Het aantal coronabesmettingen is zondag met 925 gestegen. Dat is de hoogste toename in een dag sinds 19 april. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4600 nieuwe positieve tests doorgegeven en verwerkt in het coronadashboard. In bijna alle leeftijdsgroepen is deze stijging te zien.

Brandhaarden in West-Nederland

De regio Haaglanden is de laatste dagen de grootste brandhaard. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden daar 184 nieuwe gevallen geregistreerd. Daaronder zijn 115 positieve tests in de gemeente Den Haag, 24 in Delft en 15 in Zoetermeer.

In Amsterdam-Amstelland werden 149 mensen positief getest, onder wie 132 in Amsterdam zelf. Rotterdam-Rijnmond noteerde 115 nieuwe coronagevallen. Daaronder zijn 78 in Rotterdam zelf. Het RIVM komt dinsdag weer met zijn wekelijkse overzicht.

De meeste meldingen van nieuwe vastgestelde besmettingen komen net als vorige week uit de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht is het aantal nieuwe besmettingen iets gestegen in vergelijking met het aantal in de week ervoor. (zie epidemiologische rapport)

Ziekenhuisopnames

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert vanaf deze week voor de ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen ook aantallen van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Voor het aantal opnames op de intensive-careafdelingen vanwege COVID-19 rapporteert het RIVM al vanaf april 2020 de gegevens van de stichting NICE.

Het RIVM meldt sinds maart 2020 het aantal ziekenhuisopnames op de verpleegafdelingen op basis van de meldingen aan de GGD’en. Tot 1 juni werden vooral ernstig zieke mensen op COVID-19 getest. Een groot deel van deze patiënten was al of werd kort daarna in het ziekenhuis opgenomen. In deze periode kwamen de meldingen van ziekenhuisopnames aan de GGD’en en die van stichting Nice goed overeen.

Per 1 juni kan iedereen zich laten testen op COVID-19. Er worden veel meer mensen in een vroeg stadium van de ziekte getest. Als mensen in de weken na hun vastgestelde en gemelde besmetting moeten worden opgenomen, wordt dit niet altijd, of met vertraging, doorgegeven aan de GGD’en. De afgelopen maanden wijken de cijfers op basis van de meldingen van GGD’en daardoor af van de aantallen van stichting NICE. Zie figuur 1a.

De cijfers van de Stichting NICE op de verpleegafdelingen zijn in deze fase van de epidemie een goede aanvulling op het actuele beeld van het aantal ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen registreren elke dag voor Stichting NICE gegevens over COVID-19 patiënten op zowel de verpleeg- als op de intensive care afdelingen.

GGD Meldingen

Sinds de tweede helft van juli steeg het aantal meldingen van ziekenhuisopnames op basis van de GGD meldingen voor COVID-19. Zie figuur 1b. In de afgelopen week van 26 augustus tot en met 1 september zijn 57 mensen bij de GGD’en gemeld die vanwege COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis, ten opzichte van 84 in de week daarvoor. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis.

Stichting NICE

Ook in de registratie van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) over het aantal nieuwe bewezen COVID-19 patiënten op de verpleegafdelingen is een toename te zien vanaf de tweede helft van juli. Zie figuur 1b. In de afgelopen week van 26 augustus tot en met 1 september zijn door Stichting NICE, 65 nieuwe opnames voor COVID-19 geregistreerd op de verpleegafdelingen in ziekenhuizen. De week daarvoor waren dat 111 nieuwe opnames van COVID-19 patiënten op de verpleegafdeling.*

Reproductiegetal R 1

Het reproductiegetal is gelijk gebleven aan dat van vorige week. Het getal laat zien hoeveel andere mensen één persoon met het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet. Het reproductiegetal is 1. Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 100 andere mensen die besmet worden. Het betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 0,91 en 1,08.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden en bij klachten thuisblijven en testen. Handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes.

Bron: RIVM