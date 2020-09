Raad van toezicht Kentalis weer compleet

Op 1 september is Kitty Oirbons toegetreden tot de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis. Zij volgt in de raad Roel Bosker op, wiens termijn afloopt. Naast haar primaire aandacht voor de portefeuille onderwijs zal zij deel uitmaken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Duidelijke visie

Voor deze vacature in de raad is gezocht naar iemand met een onderwijs achtergrond die een duidelijke visie heeft op vraagstukken rond passend onderwijs en speciaal onderwijs. Met passend onderwijs heeft Kitty Oirbons veel ervaring als bestuurder en als toezichthouder. ‘Passend onderwijs gaat om het onderwijs passend maken voor de ontwikkelbehoeften en talenten van kinderen en jonge mensen. Dus niet omgekeerd, dat wij hen helpen te passen in óns stramien. Dat wordt nog wel eens vergeten’, stelt zij.

Volwaardig deelnemen

Toen zij een jaar geleden een nieuwe functie kreeg als bestuurder van Het Baken Almere legde zij een aantal activiteiten neer. Maar al snel miste ze het toezichthouden. Toen Kentalis op haar pad kwam twijfelde ze dan ook niet. ‘Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Als communicatie niet vanzelfsprekend is, is goede ondersteuning met zowel zorg als onderwijs cruciaal. Kentalis is een prachtige organisatie met een landelijke dekking zodat de ondersteuning zo dichtbij mogelijk kan plaatsvinden. Ik vind het belangrijk om gevoel te hebben bij waar een organisatie voor staat. En dat zit bij Kentalis helemaal goed.’

Raad weer compleet

‘We zijn heel blij dat met de komst van Kitty Oirbons de raad van toezicht weer helemaal compleet is’, zegt voorzitter Jos Aartsen. ‘Met haar komst hebben we ook weer iemand aan boord met een gedegen onderwijsachtergrond. Haar kennis en ervaring gaat ons goed van pas komen om ook alle ontwikkelingen in het onderwijs en de rol van Kentalis daarin goed te kunnen duiden.’

Met het toetreden van Kitty Oirbons tot de raad van toezicht van Koninklijke Kentalis, bestaat deze raad uit:

· Dhr. F.M. (Jos) Aartsen, voorzitter Raad van Toezicht

· Dhr. M.J.M. (Marc) van den Berg, voorzitter Auditcommissie

· Mw. A.I.M. (Anita) Wydoodt

· Mw. T. (Tamara) Kroll, lid Auditcommissie

· Mw. C.G.W.G (Kitty) Oirbons, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’.

Bron: Kentalis