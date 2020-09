Mantelzorger fors zwaarder belast doordat zorg niet terug is op oude niveau

Bij de helft van de mantelzorgers die in maart te maken kregen met een (gedeeltelijke) afschaling van de professionele zorg, is de zorg nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en voelen zich ook fors zwaarder belast. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.



De formele zorg voor thuiswonenden is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, zo geeft de helft (51%) van de mantelzorgers aan in de meting van het Nationaal Mantelzorgpanel. Vooral dagbesteding, dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van de zorg zijn nog niet of slechts deels opgestart. In iets mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg.



Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL: ‘Een indicatie voor professionele zorg krijg je niet voor de spreekwoordelijke zweetvoeten’.Vaak loopt de zorgzwaarte van een mantelzorger al een lange tijd op, voordat een indicatie kan worden aangevraagd. Het delen van de zorg met een professional is dan een manier om langer thuis te blijven wonen. Juist deze groep mantelzorgers heeft het op dit moment zwaar. De zorgvrager woont thuis met een pittige zorgvraag en de mantelzorger staat er nog steeds alleen voor.’ Uit het onderzoek blijkt dat juist deze groep mantelzorgers – waar de zorg nog niet terug is op het oude niveau – de hoogste zorgzwaarte ervaart en ook het vaakst aangeeft de zorg niet meer aan te kunnen.



Sinds juni kan alle zorg weer worden opgestart. MantelzorgNL geeft aan dat zorg zoals dagbesteding met spoed weer helemaal open moet. Hoogendijk: ‘Wij horen vaak dat een locatie voor dagbesteding niet geschikt is voor alle zorgvragers. Dan blijkt dat er voor de helft van de mensen geen plek is. Maar kijk dan creatief, samen met de gemeente welke locaties hiervoor nog meer geschikt kunnen zijn. Er is extra geld vrij gekomen; benut dat ook om de mantelzorger te helpen die al maanden alleen zorgt.

Ook voor de toekomst heeft de mantelzorgorganisatie een oproep aan gemeenten en zorgorganisaties: ‘Breng nu in beeld bij welke mantelzorgers je bij een tweede Coronagolf echt niet moet afschalen, dan kun je, als het nodig is, zwaar belaste mantelzorgers beter beschermen’, aldus Hoogendijk.

