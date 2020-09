Vluchteling krijgt steuntje in de rug richting opleiding verpleegkunde

Er is veel behoefte aan hbo-verpleegkundigen. Tegelijkertijd staan veel vluchtelingen met een verblijfsstatus, die affiniteit hebben met de zorg, ongewenst aan de kant. Om deze patstelling te doorbreken hebben het UAF, de Hogeschool van Amsterdam en SIGRA (netwerk van zorgorganisaties) de handen ineengeslagen. In oktober start een nieuw opleidingstraject waarmee statushouders zich kunnen oriënteren op de hbo-opleiding tot verpleegkundige.



Te weinig vluchtelingen krijgen toegang tot een opleiding of baan die aansluit bij hun kennis en talenten.Daarom richt dit opleidingstraject zich speciaal op hen; vluchtelingen met een verblijfsvergunning die altijd al graag verpleegkundige wilden worden of zich willen laten om- of bijscholen omdat zij al ervaring hebben in de zorg. Zeven maanden lang worden zij intensief voorbereid op de hbo-opleiding Verpleegkunde en leren daarnaast hoe de Nederlandse zorg is georganiseerd. Om dit ook in de praktijk mee te maken, lopen zij een snuffelstage in twee zorgsectoren, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, de psychiatrische zorg of in de wijkzorg.



Duurzaam instromen in de maatschappij

Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Over de zorg kun je je grote zorgen maken. Je kunt óók bijdragen aan de oplossing en slimme routes naar de zorg organiseren. Daar richten wij ons op, samen met werkgevers en opleiders. Dit traject was een lang gekoesterde wens en nu gaat het echt van start, dat is geweldig.’

‘Deze samenwerking heeft als doel dat statushouders duurzaam kunnen instromen in de maatschappij’, zegt Mayke Rameckers, afdelingshoofd International Office & Taalteam bij de Hogeschool van Amsterdam. ‘En dan óók nog op beroepen waar tekorten voor zijn. Dat is voor de maatschappij erg goed, en tegelijk biedt het deze mensen echt een toekomst. Het mes snijdt zo aan twee kanten.’



Nederlandse zorg: totaal anders

De eerste maanden leren de deelnemers hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit. De zorg is hier in allerlei opzichten anders georganiseerd dan in een land als Syrië: bijvoorbeeld de mogelijke beroepen, de zorgsectoren en de omgangsvormen tussen zorgverlener en patiënt. Daarna krijgen de studenten onder meer les in pathologie en anatomie. Ook krijgen zij taalles met specifieke aandacht voor vaktermen en communicatievaardigheden.



Het opleidingstraject start op 5 oktober en loopt tot april. De eerste lichting van 17 statushouders heeft in zijn geheel al ervaring opgedaan in hun land van herkomst. Zij komen onder meer uit Syrië, Eritrea, Ethiopië, Turkije en Gambia. Na de oriëntatieperiode kunnen de deelnemers een voltijd opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam volgen, of leren en tegelijk werken via een ziekenhuis of zorginstelling.

