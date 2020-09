Week van de Toegankelijkheid 2020: focus op digitale toegankelijkheid | 5 t/m 9 oktober

Dit jaar is de Week van de Toegankelijkheid van 5 t/m 9 oktober

Dit jaar is alles anders. Door de coronacrisis vindt het leven momenteel vooral thuis en online plaats. We werken, ontspannen, spelen en ontmoeten elkaar veelal via het internet. Niemand weet hoelang dat nog gaat duren. De versoepeling van de coronamaatregelen gaat met kleine stappen.

Ieder(in) organiseert desondanks van 5 tot en met 9 oktober de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid, waarbij bedrijven, verenigingen en organisaties in heel Nederland hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking tonen.

Ieder jaar organiseren mensen overal in het land ludieke of serieuze activiteiten die aandacht vragen voor toegankelijkheid. Veel activiteiten laten zien waar het goed gaat met de toegankelijkheid. Dit is het twintigste jaar van de Week van de Toegankelijkheid, met het brede thema ‘Toegankelijk recreëren: lekker vrij en overal welkom’. Het kan gaan over toegankelijke horeca, uitgaan, winkelen, mensen ontmoeten, een museum of concert bezoeken of de natuur in trekken. Maar ook over ‘er kunnen komen’, dus toegankelijke straten en gebouwen en heldere informatie.

Daarom focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid. Want ook online moeten mensen met een beperking volledig mee kunnen doen!

Dit jaar is de Week van de Toegankelijkheid van 5 t/m 9 oktober.

We hopen dat er ook dit jaar weer in de eerste week van oktober overal in het land activiteiten georganiseerd worden. Doe je dit jaar ook (weer) mee?

Meestal draait het in de Week van de Toegankelijk om fysieke toegankelijkheid en bejegening. Kun je overal binnenkomen? Ben je overal welkom?

Het gaat hierbij om de toegankelijkheid van websites. Op de pagina Materiaal vind je diverse sneltesten die je kunt gebruiken. Maar ook het gebruik van gebarentolken.

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen blijven veel activiteiten en initiatieven online doorgaan. En omdat online meedoen net zo belangrijk is als meedoen in de fysieke samenleving, focust de Week van de Toegankelijkheid dit jaar op digitale toegankelijkheid.

Bron: Ieder(in)