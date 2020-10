Patiënt hoeft minder bij te betalen voor keuze eigen arts

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze wint slag bij Gerechtshof tegen zorgverzekeraars

Patiënten hoeven niet of minder een eigen bijdrage te betalen voor een behandeling bij een medisch specialist die geen contract heeft met een zorgverzekeraar. Normaal gesproken krijgt een ongecontracteerde zorgverlener slechts 75% van het normale tarief en moet de patiënt een deel bijbetalen. Dit mag niet meer oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gisteren. Het korten van de tarieven moet veel fijnmaziger en eerlijker.

Arrest

Het arrest van het Hof was gevolg van een zaak die de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) had aangespannen tegen de vier grote zorgverzekeraars VGA, Zilveren Kruis, Menzis en CZ. De SHVA behartigt de belangen van ruim 5.000 zelfstandige zorgverleners in ons land. De overwinning voor het Hof is een belangrijke stap naar de verankering van de vrije artsenkeuze.

Wachtlijsten

‘Dit is goed nieuws voor alle patiënten in ons land die zelf de keuze willen maken voor hun arts, psycholoog, wijkverpleging, noem maar op’, stelt Ger Jager, voorzitter van de SHVA. ‘In zelfstandige klinieken zijn geen wachtlijsten, wordt gebruikt gemaakt van innovatieve zorg en is de kwaliteit van de zorg beter. Terwijl ziekenhuizen met hun lange wachtlijsten 100% van de behandeling vergoed krijgen, krijgen de niet-gecontracteerde instellingen maar 75% vergoed. Dat betekent dat veel patiënten die meteen willen worden geholpen, moeten bijbetalen voor hun zorg. Andere zorgverleners hanteren een coulanceregeling en brengen de 25% niet in rekening uit angst dat patiënten weg blijven.’

Paal en perk

‘Daar heeft het Hof nu paal en perk aan gesteld. Je kunt niet met een generieke korting van 25% alle zorgverleners over een kam strijken. Met het nieuwe systeem kan het zo maar gebeuren dat je voor een zelfstandige psycholoog maar 3% hoeft bij te betalen in plaats van nu 25%. Dat maakt de zorg eerlijker en toegankelijker voor mensen die geen dikke portemonnee hebben.’

Waar het op neer komt, is dat zorgverzekeraars per behandeling per medische zorgverlener moeten onderzoeken welke tarieven redelijk zijn. Per behandeling wordt dan duidelijk wat de eigen bijdrage moet zijn, als dat al noodzakelijk is.

Jager: ‘Stel je hebt een heupoperatie nodig maar de wachtlijst duurt maanden. Bij een zelfstandige kliniek kun je vrijwel direct terecht. Maar de kosten van een heupoperatie zijn gemiddeld 9.000 euro. Al je daar een eigen bijdrage van 25% moet betalen, is dat voor vrijwel niemand te behapstukken. Als nou blijkt dat de specialist zijn organisatie zo efficiënt heeft opgezet dat hij flink goedkoper kan werken dan een ziekenhuis, zou de eigen bijdrage 0% moeten zijn. ‘

Gemiddelde prijs

Het Hof oordeelde ook dat zorgverzekeraars de gemiddelde prijs van behandelingen in ziekenhuizen moeten gebruiken als maatstaf. ‘Nu gebeurt het vaak dat ze het allerlaagste tarief in ons land van een zorgverlener uit het afgelegen hutjemutjedorp als basis nemen. Het is goed dat het Hof dat ook rechttrekt.’

Bron: Headlines Communications