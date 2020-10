Bibliotheek Rotterdam toegankelijker voor blinden en slechtzienden met behulp van artificial intelligence

Donderdag was het World Sight Day: de dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan vermijdbare blind-en slechtziendheid.

Theo Kemperman, directeur van de Bibliotheek Rotterdam, ontving daarom uit handen van Michel Vloet van OrCam Technologies een OrCam MyEye. Deze wearable – speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden – kan met behulp van Artificial Intelligence gedrukte en digitale tekst realtime voorlezen. De uitreiking van de OrCam MyEye aan de bibliotheek is onderdeel van het Europese Toegankelijkheidsproject van OrCam Technologies. Blinden en slechtzienden kunnen vanaf heden met de OrCam MyEye de bibliotheek gaan ontdekken.

Theo Kemperman: “Wat een makkelijk en veelzijdig alleslezertje – goed om ook een OrCam MyEye in ons assortiment voor slechtzienden te hebben.”

Tekst laten voorlezen

Nadav Faivelovitz, manager Benelux van OrCam Technologies: “De OrCam MyEye verandert inmiddels al de levens van tienduizenden blinden en slechtzienden over de hele wereld. Zij kunnen – waar en wanneer ze willen – tekst laten voorlezen; denk aan boeken, magazines, brieven of straatnaamborden. Hierdoor zorgt de OrCam MyEye ervoor dat haar gebruikers meer zelfstandig in het leven staan en bijvoorbeeld niet meer afhankelijk zijn van anderen om thuis de post te komen voorlezen. We zijn trots dat we vanaf vandaag gaan samenwerken met de bibliotheek in Rotterdam en we kijken ernaar uit om meer openbare locaties in Rotterdam toegankelijker te maken voor de Rotterdamse blinden en slechtzienden community. ”

Locaties

Rotterdam is niet de enige stad waar OrCam tijdens het Toegankelijksproject mee samenwerkt.

De eerste locatie die een OrCam MyEye ontving, was het Communicatiemuseum in Berlijn. De volgende stap is om ook musea en supermarkten bij dit project te gaan betrekken. Betrokken partners in Rotterdam zijn naast de Bibliotheek Rotterdam Koninklijke Visio en Rotterdam Partners.

Functionaliteiten OrCam MyEye

De OrCam MyEye is ontworpen voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of leesproblemen. Het is een draadloze, lichtgewichte wearable ter grootte van een vinger die je met een magneetje op een brilmontuur klikt. De OrCam MyEye kan met behulp van Artificial Intelligence gedrukte en digitale tekst realtime voorlezen. Kranten, boeken, computer- en smartphoneschermen, restaurantmenu’s, en dergelijke worden direct toegankelijk. Daarnaast kan de OrCam MyEye gezichten, consumentenproducten, kleuren en bankbiljetten herkennen.





Wereldwijd meer dan een miljard mensen slechtziend

Wereldwijd kunnen meer dan een miljard mensen niet goed zien, terwijl 75% hiervan te voorkomen is of opgelost kan worden. Dit betekent dat deze mensen bijvoorbeeld beter zouden kunnen zien als zij bijvoorbeeld een bril (met sterkere glazen) zouden hebben, of een staaroperatie zouden ondergaan (Bron: IAPB). Tijdens World Sight Day worden wereldwijd activiteiten georganiseerd om hier meer aandacht voor te vragen.

Op World Sight Day heeft slechtziende vlogger Annemiek van Munster de stad Rotterdam met de OrCam MyEye verkend. Benieuwd hoe toegankelijk zij Rotterdam vindt voor slechtzienden? Bekijk hier haar vlog.

Bron: Philogirl