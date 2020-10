Brainport Eindhoven & PSV lanceren vitaliteitsplatform

De acht partners gaan samen voor gezondere vitalere werknemers en regio

Brainport Eindhoven & PSV lanceren gezamenlijk een online platform rondom 7 vitaliteitsthema’s: doelen stellen, bewegen, voeding, nachtrust, energie & time management, sociale omgeving en ontspanning. Acht grote partijen uit de regio hebben hun kennis en expertise gedeeld en samengebracht op een informatief en inspirerend platform. Hiermee onderstrepen ze het belang van een vitale regio waarin talent ontwikkeld en behouden wordt.



Vandaag start een bewustwordingscampagne voor de 55.000 medewerkers, van de bedrijven binnen het partnership, om het platform te promoten. Gedurende de campagne van acht weken worden video’s, tips, achtergrondinformatie en wekelijkse “persoonlijke uitdagingen” vanuit de thema’s onder de aandacht gebracht en de doelgroep gemotiveerd. De volgende stap is het platform beschikbaar maken voor iedereen die interesse heeft.

Het begint bij een gezonde levensstijl

Om als regio economisch concurrerend te blijven is het onder meer belangrijk dat de medewerkers zich goed voelen zowel op het werk als daarbuiten in hun privéleven. “Ons doel is een regio waar de mensen zich nóg fitter, vitaler en dus gezonder voelen. Alle partners samen beschikken over ontzettend veel kennis en expertise. Wij brengen dit nu allemaal samen op één platform”, zo vertelt Victor Donker, projectleider van dit Vitaliteitsplatform en Marketing Manager van de High Tech Campus: “Als partners geloven wij namelijk in de meerwaarde van het delen van kennis, zoals in onze regio continue gebeurt. Op het platform kun je heel veel waardevolle informatie vinden over bijvoorbeeld bewegen, goede voeding en slapen.”

Praktische adviezen

Philips weet heel veel over slaap en slaapproblemen. Jumbo helpt juist mensen bij een gezond en lekker voedingspatroon en ASML geeft advies over timemanagement. In de motiverende video’s op het platform krijg je praktische adviezen van onder TU/e professor Aarnout Brombacher en oud-speler Boudewijn Zenden. Boudewijn heeft onder andere bij PSV, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool en Oranje geleerd om in concrete doelen te denken om prestaties te realiseren. PSV directeur Toon Gerbrands stimuleert bijvoorbeeld om ‘nee’ te leren zeggen. Recent is Royal Swinkels Family Brewers toegetreden, ook zij onderstrepen het belang van een vitale regio waarin talent ontwikkeld en behouden wordt.

Werknemers worden opgeroepen om zich bewust te zijn van voldoende rust en meer beweging. PSV brengt hier met clubarts Wart van Zoest specifieke kennis over in. “Wij zijn als profclub dagelijks bezig met de fitheid van onze spelers. Het is van belang dat zij goed op voeding en slaap letten. Wij delen deze kennis graag met anderen, of het nu een fabrieksmedewerker van VDL of een manager van een innovatieve startup is.”

Vrij toegankelijk

Het doel is om mensen bewust te maken van hun vitaliteit en zo een positieve invloed te hebben op de samenleving en economie in de Brainport regio. Het platform is vrij toegankelijk voor iedereen in de regio.



Paul van Nunen, Directeur van Brainport Development licht dit nader toe: “Juist in deze tijd is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Werk en privé balans in relatie tot thuiswerken. Zorg ervoor dat je bewust omgaat met je gezondheid. Ons doel is een gezonde en vitale regio waarbij iedereen die hier woont, leeft en werkt de mogelijkheid heeft om aan zijn of haar vitaliteit te werken. Bijzonder is dat dit vanuit de bedrijven in gezamenlijkheid wordt gefaciliteerd en we handvatten bieden voor de samenleving. Een gezonder leven start met bewustwording.“

https://brainporteindhoven.com/vital

Bron: Brainport Eindhoven