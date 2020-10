Uitgekiende maaltijden aan huis zorgen voor goede voorbereiding op operatie

FoodforCare concept uitgebreid met eiwitrijke maaltijdservice

Onderzoekers van het Radboudumc onderzochten de effecten van een uitgekiende preoperatieve eiwitrijke maaltijdservice aan huis op het behalen van de optimale voedingsinname.

Eiwitrijke gerechten

Hoe ging het in zijn werk? Een groep preoperatieve patiënten kreeg drie weken lang zes eiwitrijke gerechten per dag via een maaltijdservice, terwijl de controlegroep het eigen normale voedingspatroon volgde in aanloop naar de operatie.

Onderzocht werd of een thuisbezorgde eiwitrijke maaltijdservice de eiwitinname (die van belang is voor het behoud/verbeteren van de conditie) verbetert in vergelijking met het eigen voedingspatroon. De vergelijking bestond uit een aantal punten: het behalen van de voedingsbehoefte (eiwit en energie), de conditie, patiënttevredenheid, complicaties en opnameduur.

De maaltijdservice werd drie weken voorafgaand aan de operatie ingezet, onder 126 volwassen patiënten met een geplande operatie op de afdelingen Orthopedie, Urologie, Gynaecologie of Algemene Heelkunde.

Resultaten

De resultaten laten zien dat in de onderzoeksgroep de eiwitinname ten opzichte van de behoefte significant is verbeterd met 16% (93% tov 77%). Dit is een belangrijk voorwaarde voor de gezondheidstoestand en het herstel van de patiënt. Deze groep was ook meer tevreden over de presentatie van de maaltijden en had minder stress bij het bereiden van de maaltijden. Meer informatie over het onderzoek:“Effect of a Preoperative Home?Delivered, Protein?Rich Meal Service to Improve Protein Intake in Surgical Patients: A Randomized Controlled Trial”

Maaltijd aan huis

De eiwitrijke maaltijden werden aan huis afgeleverd door Foodforcare. Deze maaltijdservice, al enige tijd partner van Radboudumc, is een uitbreiding op het concept in het ziekenhuis waarbij kleine eiwitrijke maaltijden zes keer per dag worden aangeboden aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Het concept in het ziekenhuis werd vijf jaar geleden al geïntroduceerd, geeft goede resultaten en wordt door patiënten gewaardeerd. Dit onderzoek laat zien dat met behulp van een dergelijke maaltijdservice aan huis goede resultaten geboekt kunnen worden o.a. bij de voorbereiding op een operatie.

Prehabilitatie

Het Radboudumc zet stevig in op aandacht voor een gezondere leefstijl (voeding, stoppen met roken, fitheid etc.) ter voorbereiding op een ziekenhuisopname of operatie (preoperatief). Dit vergroot de kans op sneller herstel na een operatie en een kortere ligduur.

Partners

Het Radboudumc werkt samen met Foodforcare voor deze voedingsformule en was het eerste Nederlandse ziekenhuis dat het concept introduceerde en ziekenhuisbreed invoerde. Voor deze studie is de (nieuwe) thuismaaltijdservice van Foodforcare ingezet.

Zorgverzekeraar CZ heeft het onderzoek mogelijk gemaakt vanuit het CZ Fonds. De innovatietak van CZ, CbusineZ participeert in Foodforcare. Maasziekenhuis Pantein heeft ook meegewerkt aan dit onderzoek.

Meer over voorgaand onderzoek op dit gebied

De bevindingen zijn in lijn met een vorige publicatie waarin deze maaltijdservice tijdens ziekenhuisopname de eiwitinname relatief verbeterde met 20% ten opzichte van een traditionele maaltijdservice.

Eerder onderzoek toonde ook al aan dat 10% meer eiwitinname ten opzichte van de eiwitbehoefte op de eerste dag van ziekenhuisopname is geassocieerd met het verminderen van het risico op complicaties en de opnameduur.

Bron: Radboud UMC