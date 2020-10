MMC landelijk expertisecentrum voor zwangerschap na maagverkleinende operatie

Vroege diagnostiek voorkomt ernstige complicaties bij zwangeren na een maagverkleining

Vrouwen die een maagverkleinende operatie hebben ondergaan, kunnen tijdens de zwangerschap acute buikpijnklachten krijgen. Als deze problemen niet tijdig worden herkend, kunnen ze tot grote risico’s leiden voor moeder en kind.

Recent kwaliteitsonderzoek laat positieve resultaten zien onder patiënten die hiervoor behandeld zijn in het expertisecentrum van Máxima MC (MMC). Dankzij vroege diagnostiek en een multidisciplinaire behandeling kunnen ernstige complicaties bij deze patiëntgroep voorkomen worden. Máxima MC is landelijk het expertisecentrum voor zwangerschap na een maagverkleinende operatie. Het is het enige ziekenhuis in Nederland met expertise op het gebied van zowel obesitaschirurgie als extreme vroeggeboorte.

Bij complicaties tijdens de zwangerschap kunnen vrouwen die een maagverkleinende operatie hebben ondergaan, doorverwezen worden naar MMC. Hier werkt een team dat bestaat uit een gynaecoloog-perinatoloog, bariatrisch chirurg en neonatoloog. Samen bepalen zij welke behandeling nodig is. “Dit kan een operatie zijn, waarbij het risico op vroeggeboorte bestaat. Bij de afweging houden we rekening met de termijn van de zwangerschap en de noodzaak van de behandeling”, vertelt gynaecoloog Judith van Laar. “Een gezamenlijke behandeling is dan van levensbelang: als de problemen onderschat worden, kan dit gevaarlijke consequenties hebben voor moeder en kind. Als de klachten overschat worden, kan dit leiden tot onnodige operaties en onderzoeken”, vult chirurg Wouter Leclercq aan.

Ernstige complicaties voorkomen

In een recent onderzoek naar de kwaliteit van zorg heeft Máxima MC de resultaten van 50 vrouwen geanalyseerd die tussen september 2015 en november 2019 behandeld zijn. Ook zijn de resultaten vergeleken met de kwaliteitscijfers die bekend zijn uit de internationale literatuur. “In vergelijking met de al bekende cijfers zien wij veel positievere resultaten”, vertelt Van Laar. “Uniek is bijvoorbeeld dat alle moeders en kinderen het ziekenhuis na de behandeling gezond konden verlaten. Daarbij konden ernstige complicaties voorkomen worden.”

Vroege diagnostiek

Naast de gezamenlijke behandeling in MMC zijn de positieve resultaten ook te danken aan de goede samenwerking binnen Nederland, vindt Leclercq: “Een aantal jaar geleden waren deze buikpijnklachten nog relatief onbekend; men dacht dat de klachten bij de zwangerschap pasten en dus onschuldig zijn. Hierdoor kan een vertraging optreden in de herkenning van de klachten. We hebben ons daarom ingezet voor vroege diagnostiek van deze problemen.

We hebben aandacht gevraagd op congressen en in artikelen. Hierdoor merken we dat zorgverleners de klachten nu tijdig herkennen en de samenwerking met ons opzoeken voor een behandeling.” Ondanks deze optimistische resultaten ziet Leclercq nog kansen voor verbetering. “Veel vrouwen waren tijdens hun opname in het ziekenhuis erg ziek, ondanks de ernstige complicaties die we konden voorkomen. De komende jaren gaan we daarom nog meer tijd en aandacht besteden aan onderzoek en verdere bewustwording van deze problemen.” De bevindingen van het team zijn gepubliceerd in tijdschrift Obesity Surgery.

Zwangerschap na een maagverkleinende operatie

Maagverkleinende chirurgie is bewezen effectief voor blijvend gewichtsverlies. Daarnaast heeft het een gunstig effect op de vruchtbaarheid. Om deze reden ondergaan steeds vaker jonge vrouwen met een kinderwens een maagverkleinende operatie. Bij zwangerschap na een maagverkleinende operatie is er een kans op het ontstaan van complicaties. De gewijzigde anatomie in de buik in combinatie met veranderingen in het lichaam door de zwangerschap kunnen verdraaiingen van de darm, galstenen en bij de baby groeivertraging veroorzaken. Een operatieve behandeling kan dan nodig zijn.

Bron: MMC