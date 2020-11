Spreekuur.nl maakt als eerste volledig online huisartsenconsult beschikbaar voor kinderen

Vandaag start Spreekuur.nl met een volledig online consult bij de huisarts voor kinderen vanaf zes maanden en jongeren. Het is een uitbreiding van de dienstverlening aan volwassenen, die sinds maart dit jaar wordt aangeboden. Kinderen in de regio’s Eemland (Amersfoort, Barneveld en omstreken) en Rijnmond (Rotterdam en omstreken) kunnen in eerste instantie gebruik maken van de dienst.

“De behoefte aan snel contact met de huisarts voor niet spoedeisende klachten voor kinderen en jongeren is groot en de wachttijden bij de huisarts zijn zeker in deze tijden van corona lang. Met deze nieuwe dienstverlening creëren we mogelijkheden voor kinderen alleen en ouders met jonge kinderen om snel een volledig online consult af te nemen bij een huisarts”, zegt Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland dat al sinds maart met Spreekuur werkt.

Kinderen



Kinderen vanaf zes maanden kunnen via het Spreekuur-platform online bij huisartsen terecht voor klachten als koorts, huidklachten, vallen/stoten/kneuzingen, wonden en brandwonden. In de avonden en in de weekenden alleen als het spoed betreft. In een later stadium worden daar onder andere. oorpijn, keelpijn, hoesten, oogklachten en insectenbeten aan toegevoegd. Vanaf zestien jaar kan het kind zelf zorg zoeken, tot die leeftijd maakt de ouder voor haar of zijn kind een Spreekuur- account aan.

Locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg



Patiënten bereiden met Spreekuur.nl het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto of video toe te voegen. Huisartsen die in de regio verbonden zijn aan de huisartsenpraktijken, krijgen deze informatie vervolgens overzichtelijk aangeboden via een digitaal systeem en kunnen vlot het consult afhandelen via een chat, maar desgewenst ook via videobellen. Als er sprake is van zeer urgente spoed, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen. Inmiddels hebben ruim 1.1 miljoen patiënten in Nederland toegang tot de dienst en zijn er 9000 consulten gedaan.