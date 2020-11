De Penis, handleiding voor eigenaren van Noorse uroloog en auteur Sturla Pilskog

Een man krijgt gemiddeld elf erecties per dag. Dit en nog veel meer weetjes in het nieuwe boek De Penis

Vandaag verschijnt het boek: De penis, handleiding voor eigenaren. Dit boek staat vol feiten en anekdotes over de veelbesproken maar weinig begrepen penis. Geen ander lichaamsdeel roept bij mensen zoveel liefde en haat, gelach en bewondering, afschuw en schaamte op.

Waarom krijg je natte dromen? Hoe groot is normaal? En: word ik impotent van de straling van mijn mobiele telefoon? In dit fascinerende en zeer leesbare boek worden mythes ontrafeld, vooroordelen besproken en alle vragen beantwoord. Het boek is van de bekende Noorse uroloog Sturla Pilskog rekent af met schaamte, vooroordelen en mythes rondom dit lichaamsdeel. Ontdek hoe fascinerend de penis is. De Penis | Handleiding voor eigenaren | Sturla Pilskog | 224 pagina's | Verschijnt 3 november 2020

Sturla Pilskog komt uit Noorwegen is uroloog. Hij maakte naam met het online platform ung.no waarop jonge mensen vragen kunnen insturen over medische issues. De Penis is in Noorwegen een bestseller.