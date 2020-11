Ellen Schepens nieuwe voorzitter NVBMH

Op 5 november is Ellen Schepens de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH). Zij neemt het stokje over van Leonie van der Schans, voorzitter van het eerste uur. Schepens is sinds 2017 werkzaam als Medisch Hulpverlener op de Spoedeisende Hulp en bestuurslid van de NVBMH. Schepens: “De Medisch Hulpverlener heeft zich de afgelopen jaren in het werkveld kunnen vestigen. Ik kijk er naar uit om die positie, samen met onze leden, te verstevigen.”

Van der Schans heeft met veel enthousiasme en kunde de vereniging opgericht en gemaakt tot de sterke organisatie die het nu is. Van der Schans: “Na een intensieve en succesvolle start voor de vereniging is het tijd om de voorzittershamer door te geven. Ik heb er vertrouwen in dat Ellen met de NVBMH de juiste koers zal varen.“ Schepens deed eerder onder andere ervaring op in het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

De NVBMH behartigt de belangen van de Medisch Hulpverleners. Deze nieuwe zorgprofessionals zijn werkzaam in het acute zorgdomein van de Ambulancezorg, Spoedeisende Hulp, Anesthesie en Cardiodiagnostiek. De Medisch Hulpverlener wordt momenteel geëvalueerd vanuit een experimenteerartikel onder lid 36a van de Wet BIG. Schepens: “De komende jaren zullen wij definitief onze plek vinden in de acute gezondheidzorg en de Wet BIG. De Medisch Hulpverlener is een kundige en sterke zorgprofessional, een onmisbare toevoeging aan de acute zorg.”

Bron: NVBMH