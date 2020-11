Radar: Dubbele rekening door uitgestelde zorg

Consumenten waarvan hun behandeling of ingreep is uitgesteld door de coronacrisis komen voor een onaangename verrassing te staan. Door het uitstel verloopt de duur van hun Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en wanneer zij wel weer naar het ziekenhuis kunnen, wordt er een nieuwe DBC geopend. Aan deze DBC wordt een nieuwe factuur gekoppeld waardoor het eigen risico twee keer aangesproken kan worden.



Het AVROTROS-programma Radar sprak met een consument die voor de lockdown een oogarts heeft bezocht. Na enkele oogmetingen is het duidelijk dat er een oogoperatie nodig is. Die zou normaal gesproken binnen 90 dagen plaats moeten vinden, maar door de tweede golf is de kans klein dat deze operatie nog dit jaar uitgevoerd kan worden. Na deze termijn zal het eigen risico weer aangesproken worden: dat betekent dat de patiënt niet eenmaal 385 euro betaalt, maar twee keer 385 euro, terwijl dit duidelijk een geval is van overmacht.



Het ministerie van VWS zegt dat het lastig is om een aparte regeling hiervoor te maken. “Het is een kwestie tussen zorgverzekeraar en patiënt. Wanneer men hiermee te maken krijgt, is het zaak dat mensen contact opnemen met hun zorgverzekeraar en beroep te doen op coulance.” Toch geven de zorgverzekeraars die coulance niet, merkt Radar op. Zo stelt Zilveren Kruis dat vertraging in de zorg niet enkel veroorzaakt wordt door corona, daarom hebben patiënten volgens de verzekeraar geen recht op de coulanceregeling.



Zorgverzekeraars Nederland laat weten: “Afgelopen voorjaar hebben wij dit namens de zorgverzekeraars dit al aangekaart bij het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit, want zij gaan hierover. We hopen op een snelle oplossing of verduidelijking voor verzekerden en werken daar waar mogelijk ook graag aan mee.”



Maar de Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat een dbc niet zomaar kan worden verlengd. Een woordvoerder zegt: “De zorg is geleverd zoals die geleverd is. Hoe er qua kosten mee wordt omgegaan is een zaak tussen de patiënt en de zorgverzekeraar, gaat de verzekeraar er coulant mee om? We hebben de minister onlangs geadviseerd om de dbc’s los te koppelen van het eigen risico.”



De Patiëntenfederatie herkent dit probleem en roept de minister op om met een structurele oplossing te komen. Directeur van de Patiëntenfederatie Dianda Veldman zegt hierover: “Op korte termijn zullen heel veel mensen hiermee te maken krijgen.”