Onze Tweeluik over Sterven, een ander verhaal

Vandaag in de schijnwerper: twee mooie boekjes van het Landelijk expertisecentrum sterven. Sterven, een nieuw verhaal en Leven voltooid, 10 gesprekken over het proces van sterven, met duiding van een aantal experts.



Deze bundel is deel van een tweeluik. Het eerste deel betreft een boekje dat geschreven is door Ineke Visser. Het boekje Sterven, tijd voor een ander verhaal gaat over de gelaagdheid van het stervensproces en wil de weg vrijmaken voor een nieuw verhaal over de laatste levensfase in onze samenleving. Beide boekjes verhalen over het kostbare en wezenlijke van deze diepmenselijke ervaring en gaan over intimiteit, verbondenheid en heling. Hoewel dit tweeluik bedoeld is als een pleidooi voor het ‘gewone’ sterven erkent en respecteert het Landelijk Expertisecentrum Sterven andere keuzes als de unieke en persoonlijke vrijheid van ieder mens.

https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/webshop/

Het tweeluik is een mooie aanvulling voor iedereen die werkt in de zorg te maken heeft met het altijd confronterende proces van sterven.

Beide boekjes zijn als Tweeluik te bestellen.

Bron: Landelijk Expertisecentrum Sterven