FNV deelt knuffels uit aan politici met boodschap ‘omarm de zorgmedewerkers’

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS aanstaande woensdag (2 december), deelt FNV Zorg & Welzijn samen met een aantal zorgprofessionals knuffels uit in de vorm van een hart, met de boodschap ‘omarm de zorg’. Ze roepen hiermee de politici op zich hard te maken tijdens het begrotingsdebat voor extra geld voor betere structurele arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen een lagere werkdruk, beter salaris en veilige werkomgeving eindelijk gerealiseerd worden.

Loonontwikkeling zorgsector loopt al jaren achter



Ondanks meerdere moties voor meer waardering en een betere structurele loonsverhoging voor personeel in zorg & welzijn, weigert het Kabinet hier meer geld voor vrij te maken. ‘Het Kabinet geeft steeds als reden dat de zorg al bovengemiddelde loonsverhoging heeft gekregen, maar die aanname is onterecht’ zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. Er werken 1,4 miljoen werknemers in de sector zorg & welzijn in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. Het gaat in totaal om 22 Cao’s. Voor het jaar 2020 is er, na maanden actievoeren, een gemiddelde loonsverhoging afgesproken voor zorgmedewerkers. Maar de sector had wel een enorme inhaalslag te maken. In 2019 is er voor de hele sector, met uitzondering voor de GGZ en academische ziekenhuizen, maar liefst 0% bijgekomen. In de zeven jaren daarvoor bleef de loonontwikkeling in de zorg gemiddeld 2 tot 3 % per jaar achter op die van de particuliere bedrijven. Eén inhaaljaar maakt de structureel lagere loonontwikkeling van al die jaren daarvoor niet in één keer goed.’

€ 2,25 miljard extra nodig



Om de problemen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, heeft de FNV berekend dat er minimaal 2,25 miljard euro extra nodig is, bovenop het bestaande budget van werkgevers. Hiervan is 1,5 miljard voor betere salarissen en 750 miljoen voor het verlagen van de werkdruk en om personeelstekorten aan te pakken.

Werkdruk onverminderd hoog



De werkdruk in de zorg is de afgelopen jaren al bijzonder hoog, omdat de sector met hoge personeelstekorten kampt. De coronacrisis heeft daar een behoorlijke schep bovenop gedaan. Het ziekteverzuim is torenhoog en ruim een kwart van het personeel overweegt de sector te verlaten vanwege de coronacrisis. Jong: ‘Dat lijkt me een duidelijk signaal. Maak en houd de sector aantrekkelijk zodat we nieuw personeel kunnen aantrekken voor de zorg en ook huidig personeel kunnen behouden. We hebben deze mensen zo hard nodig!’

