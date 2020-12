Deze verduidelijking sluit aan bij wat het Zorginstituut in eerdere stukken heeft geschreven over de verpleegkundige indicatiestelling. Aanleiding voor deze (aanvullende) verduidelijking zijn vragen over enkele begrippen die een rol spelen in de verpleegkundige indicatiestelling kindzorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vanuit het oogpunt van uniforme uitleg van en toegankelijkheid tot de verzekerde zorg duidt het Zorginstituut deze begrippen. Download ‘Verduidelijking Zorginstituut van begrippen bij verpleegkundige indicatiestelling kindzorg Zvw’ PDF document | 10 pagina’s | 453 kB Publicatie | 29-10-2020

Deze verduidelijking beschrijft 3 begrippen rondom kindzorg:

het proces van indicatiestelling (dynamisch karakter van het proces, gelijk voor zorg in natura en PGB);

ouderlijke zorg;

ouders als informele zorgverlener binnen de Zvw.

In de verduidelijking gaat het Zorginstituut ook in op de gewenste rol van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de indicatiestelling kindzorg.

Deze verduidelijking draagt hopelijk bij aan goede en passende zorg in de eigen omgeving van het kind.

De handreiking is een beroepsnorm én een hulpmiddel voor kinderverpleegkundigen. Hoe inventariseer je samen met kind en ouders de zorgvraag en de hulpbehoefte? Hoe kom je tot een indicatie voor de Zorgverzekeringswet? De bedoeling van de handreiking is om hier meer eenduidigheid in te brengen.

Sinds 2015 zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk voor de indicatie van kindzorg thuis. De manier waarop er geïndiceerd wordt is nog niet eenduidig, en indicaties zijn niet altijd volledig onderbouwd. Hierdoor weten betrokkenen, zoals kind en gezin, zorgverleners en zorgverzekeraars, vaak niet goed waar ze aan toe zijn. Veel gezinnen met kinderen komen vervolgens in de knel wanneer indicaties met een PGB naar beneden worden bijgesteld door een zorgverzekeraar.

Twee commentaarrondes

De handreiking is een beroepsnorm en een hulpmiddel door en voor kinderverpleegkundigen – geschreven door tien collega’s en in twee rondes van commentaar voorzien door 70 andere collega’s. Manuela Oplaat, bestuurslid van Kinderverpleegkunde.nl en één van de auteurs van de handreiking: “Kindzorg is teamwork. Een indicatie stel je in nauwe samenwerking met elkaar. Daarom hebben we vertegenwoordigers van ouders en patiëntenverenigingen en andere betrokkenen in meerdere rondes en gesprekken gevraagd op conceptversies van de handreiking te reageren.”

