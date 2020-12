Saxenburgh Medisch Centrum breidt chemokuren thuis uit

Het Saxenburgh Medisch Centrum biedt kankerpatiënten al langere tijd de mogelijkheid om een chemokuur vanuit huis toegediend te krijgen. Sinds september is deze mogelijkheid verder uitgebreid voor patiënten met de ziekte van Kahler.

Juist in de tijden van het coronavirus wil Saxenburgh Medisch Centrum de risicogroep minder naar het ziekenhuis laten komen om zo bij te dragen aan minder verspreiding van het coronavirus. Door het thuis toedienen van het middel daratumumab (een medicijn gebruikt voor de ziekte van Kahler) kan de zorg op een veilige manier wel gewoon door blijven gaan.

Ziekte van Kahler – Chemokuren vanuit huis



Wanneer je pijn hebt of vermoeid bent door kanker, bijvoorbeeld bij de ziekte van Kahler, is een traject in het ziekenhuis extra vermoeiend. Voor deze patiënten is het sinds kort mogelijk om ook het middel daratumumab via injectie thuis toegediend te krijgen. Hierdoor hoeven patiënten minder naar het ziekenhuis te komen. Saxenburgh heeft hiervoor een samenwerking met de specialistische teams van de thuiszorgorganisaties Carinova en Icare. De collega’s van de thuiszorgorganisaties worden geschoold door de regieverpleegkundige van Saxenburgh.

Rosanne Laarman: “De eerste ervaringen zijn zeer positief. Het is voor de patiënt prettig dat het gewoon in de thuissituatie kan gebeuren. Dat geeft rust”. Voor veel ziekenhuizen in Nederland is dit lastig om te organiseren omdat er veel (extra) werk bij komt kijken. “We zijn erg trots dat dit ons lukt, mede dankzij de goede samenwerking. We verbinden de partijen goed met elkaar en ze weten bij wie ze terecht kunnen.”

Yvonne Tromp, Internist-Hematoloog in het Saxenburgh Medisch Centrum, heeft meerdere patiënten die een behandeling thuis krijgen. “Door de ruime ervaring die we al hebben met andere middelen zoals azacitidine en bortezomib thuis, konden we ook snel en veilig organiseren dat nu ook daratumumab thuis gegeven kan worden. En dit als eerste van Nederland! De ervaringen van onze hematologiepatiënten zijn zeer positief. Het is immers heel prettig om voor een kortdurende injectie gewoon thuis te blijven! De meeste patiënten zijn op leeftijd, moeten vaak vervoer regelen en iedere gang naar het ziekenhuis kost dan energie. Vooral in deze coronatijd is het fijn dat toch al kwetsbare patiënten thuis kunnen blijven. Waar zij eerder soms 1 á 2 keer per week naar het ziekenhuis moesten komen voor een injectie kan het nu in de thuissituatie”.

Rosanne vervolgt: “De reden dat dit zo goed werkt is omdat de regieverpleegkundigen Oncologie/Hematologie goed contact hebben met alle betrokken disciplines. De lijnen zijn kort. Als 1e aanspreekpunt voor de patiënt, thuiszorg en apotheek zorgen wij ervoor dat alles goed is georganiseerd en er indien nodig snel en adequaat gehandeld en bijgestuurd kan worden. Het motto van het Saxenburgh Medisch Centrum is ‘Samenwerken aan goede zorg” en dat bieden we hier bij uitstek! ”.

Bron: Saxenburgh Groep