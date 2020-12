UMCG onderzoek: ENTWINE iCohort – Mantelzorgers?

UMCG Groningen doet een onderzoek naar mantelzorg, een internationaal onderzoek

“Er zijn slechts vier soorten mensen: zij die zorgverleners zijn geweest, zij die zorgverleners zijn, zij die zorgverleners gaan zijn en zij die zorgverleners nodig zullen hebben.”

Voormalig First Lady Rosalynn Carter



Zorgen voor een echtgeno(o)t(e), partner, familielid of een goede vriend is een belangrijke rol die u in uw leven kunt spelen. Het kan beginnen met boodschappen doen met uw naaste of uw naaste naar medische afspraken/de dokter brengen. In een later stadium moet u wellicht steeds vaker vrij nemen van uw werk om voor uw naaste te zorgen als gevolg van zijn/haar gezondheidsproblemen.



Ongeacht waar u zich bevindt op het pad van de mantelzorg die u verleent of ontvangt, we zijn benieuwd naar uw unieke ervaringen als zorgverlener of zorgontvanger.



Als dat het geval is, dan bent u mogelijk geïnteresseerd in het delen van uw unieke ervaringen als zorgverlener of zorgontvanger. Neem in dat geval deel aan dit onderzoek over mantelzorg.



Doe mee aan een onderzoek

Wie mag deelnemen?



Als u 18 jaar of ouder bent en mantelzorg verleent of ontvangt als gevolg van een chronische ziekte, beperking of andere langdurige zorgbehoefte, dan komt u mogelijk in aanmerking.