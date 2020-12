Bevolkingsonderzoek naar transmissie COVID-19-virus in Mozambique

De studie onderzoekt hoe het COVID-19 virus zich verspreidt en wie het meest getroffen is in een peri-urbane gemeenschap in Sub-Saharaans Afrika.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen en het Instituto Nacional de Saúde in Maputo, Mozambique zijn in samenwerking met twee partners een bevolkingsonderzoek gestart naar de transmissie van het COVID-19 virus in een peri-urbane lage-inkomensgemeenschap Mozambique. Doelstellingen van het onderzoek zijn te begrijpen hoe het virus zich verspreidt in de bevolking en wie het meest getroffen is door de ziekte in Sub-Saharaans Afrika.

Het AfriCoVER-project zal over een periode van één jaar klinische informatie verzamelen bij een populatie 16.500 mensen in een peri-urbane wijk van Maputo in Mozambique. Er wordt onderzocht wie besmet is met het virus, wie symptomen vertoont en wie antilichamen heeft ontwikkeld. Zowel risicofactoren op besmetting, als risicofactoren voor een ernstig ziekteverloop, zoals onder andere leeftijd, diabetes en hypertensie worden in kaart gebracht.

Via tweewekelijkse huisbezoeken wordt epidemiologische en klinische informatie verzameld, en wordt een neusuitstrijkje afgenomen bij patiënten met respiratoire symptomen. Om de drie maanden wordt de besmettingsgraad in de bevolking bepaald aan de hand van een bloedstaal waarbij het aanmaken van antilichamen onderzocht wordt.

“Wat dit onderzoek zo uniek maakt is dat er maar weinig studies zijn waarbij één en dezelfde populatie zo nauwlettend wordt opgevolgd via het herhaaldelijk testen op de aanmaak van antilichamen in combinatie met klinisch toezicht en dit over een langere periode” zegt dr. Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG en coordinating investigator van het AfriCoVER-project. “Dat maakt dit project dan ook wereldwijd relevant.”

Het AfriCoVER-project is een EDCTP-project. Het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) is een partnerschap tussen landen in Europa en Afrika ten zuiden van de Sahara, dat door de Europese Unie wordt gesteund. In het kader van COVID-19 heeft EDCPT in april 2020 een noodfinancieringsmechanisme geactiveerd om een snelle start van het COVID-19 onderzoek in Sub-Sahara Afrika te garanderen.

ITG leidt binnen het AfriCoVER-project een Europees-Afrikaans consortium met als partners het INS; Instituto Nacional de Saúde (Maputo, Mozambique), het IRD; Institut de Recherche pour le Dévelopment (Montpellier, Frankrijk) en het UMC Utrecht; Universitair Medisch Centrum (Utrecht, Nederland).

Bron: ITG