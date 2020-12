Steeds meer mensen hebben last van lockdown stress

Tip: ga weer meer bellen: met elkaar praten is beter dan teksten uitwisselen. En men kan bewegen tijdens het bellen.

De 300 Nederlandse chiropractoren verrichten in normale omstandigheden jaarlijks ongeveer 1 miljoen behandelingen. In de huidige bijzondere tijd moeten ze in de toch al drukke praktijken ruimte vinden om een extra toevloed van patiënten met veel houdings- en stress gerelateerde klachten op te vangen.

Voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren Associatie Gitte Tønner, MSc: “Maandenlang thuiswerken is voor veel mensen in toenemende mate een fysieke maar ook psychische zware last. Te weinig beweging en te weinig pauzes maar ook een vaak ongeschikte werkplek en nauwelijks sociale contacten leiden vaak tot forse klachten. Ook patiënten die we in het verleden met succes hebben behandeld voor bijvoorbeeld nek- en rugklachten, zien we weer terug in onze praktijken. Zij waren zelfredzaam maar nu even niet meer. We behandelen hen natuurlijk en geven praktische tips zoals: meer pauzes nemen en meer bewegen of bijvoorbeeld: als je een webinar moeten beluisteren kun je dat beter buiten doen, wandelend in het bos. Daarnaast: veel van onze communicatie loopt inmiddels via SMS en Whatsapp maar mijn advies is: ga weer meer bellen met collega’s, vrienden en familie. Je kunt bewegen als je belt en bent niet constant aan het typen. En misschien wel het allerbelangrijkste: het menselijke contact is warmer en indringender aan de telefoon.

Helaas hebben de chiropractoren dinsdag de praktijken moeten sluiten vanwege de lockdown. Wij hebben begrip voor de strenge maatregelen die nodig zijn om het virus terug te dringen maar krijgen niet aan onze patiënten uitgelegd waarom wij dicht moeten terwijl soortgelijke contactberoepen in de bewegingszorg kunnen blijven behandelen. Maar bovenal zijn we verdrietig, met name voor de patiënten die nu minstens een maand verstoken blijven van onze zorg waar juist nu zoveel behoefte aan is.”

Bron: Nederlandse Chiropractoren Associatie