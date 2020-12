Goede resultaten met pilot app ALS Thuismeten & Coachen bij Revant

Revant medisch specialistische revalidatie heeft goede resultaten behaald met de pilot ALS Thuismeten & Coachen. Hierbij wordt een gedeelte van de zorg middels een app op afstand aangeboden aan patiënten met ALS om het ziekteproces beter te volgen en daarmee de zorg beter af te stemmen op de zorgbehoefte van de patiënt. Patiënten zijn positief over de bruikbaarheid van de app. Ze vinden de ALS app een geschikte manier van zorg op afstand en vinden het fijn dat een zorgverlener met ze mee kan kijken. De app is geschikt voor dagelijks gebruik en de meeste patiënten lukt het om er een gewoonte van te maken om de app te gebruiken.

Ook zorgverleners zijn over het algemeen tevreden over het zorgconcept en het platform van ALS Thuismeten & Coachen. Zij waarderen de app gemiddeld met een 7,3 en vinden deze bovengemiddeld gebruiksvriendelijk. De meesten geven aan dat de ALS app goed te combineren is met andere vormen van zorg.



Eerste revalidatiecentrum

Vanaf 19 mei 2020 zijn we op de locatie in Breda gestart met het gebruik van de ALS app. Tijdens de pilotperiode van 3 maanden hebben tien patiënten ervaring opgedaan met het gebruik van de app. Vanwege de positieve ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers gaat Revant bekijken hoe ze de app verder gaat inzetten.

Revant medisch specialistische revalidatie is het eerste revalidatiecentrum dat de pilot heeft doorlopen. De pilot is onderdeel van het landelijke implementatieproject van ALS Thuismeten & Coachen. De pilot werd begeleid vanuit het UMC Utrecht waar de app ook ontwikkeld is in samenwerking met onder andere ALS Centrum Nederland.

Bron: Revant